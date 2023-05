Todo por conocer acerca del elenco estelar detrás de cámara de La Sirenita

El 25 de mayo regresa a los cines la sirena más querida de todos los tiempos “La Sirenita”.

Después de 34 años de que la película original conquistara a las audiencias de todo el mundo, el nuevo film sumerge al público bajo el mar para redescubrir la historia de Ariel, una sirena joven y apasionada que ansía vivir grandes aventuras en tierra firme.

En una visita a la superficie, se enamora del distinguido príncipe Eric, y si bien las sirenas tienen prohibido relacionarse con los humanos, Ariel siente que debe seguir a su corazón.

Así es como hace un trato con la malvada bruja del mar, Úrsula, que le da la oportunidad de experimentar la vida sobre la tierra, con peligrosas consecuencias para ella, su padre y su reino bajo el mar.

La Sirenita, es una nueva versión de acción real del homónimo clásico musical animado de Disney estrenado en 1989 y ganador de los Premios Oscar.

La película, a su vez, está inspirada en el emblemático cuento escrito por Hans Christian Andersen en 1837.

El equipo creativo detrás de La Sirenita está liderado por el galardonado realizador Rob Marshall, director de célebres films de Disney como Piratas del Caribe, Navegando Aguas Misteriosas y El Regreso de Mary Poppins, y de películas icónicas como Chicago y Memorias de una Geisha.

Los films de Marshall han sido nominados a 30 premios oscar, y nueve de ellos han resultado ganadoras de la prestigiosa estatuilla.

Para dar vida al relato, Marshall unió fuerzas con el guionista David Magee y John DeLuca, socio creativo del director y productor del film. El trío colaboró estrechamente, inspirándose en la historia original de Andersen y encontrando en ella poderosos mensajes que permanecen vigentes hasta el día de hoy.

A su vez, el director convocó a varios de sus colaboradores históricos para encabezar los distintos equipos técnicos y artísticos, reunió a muchos de los realizadores principales y jefes de departamento que participaron en Chicago, ganadora de seis premios Oscar, incluyendo mejor diseño de producción y mejor diseño de vestuario.

El diseñador de producción ganador de dos premios Oscar John Myhre (Chicago y Memorias de una geisha), y la diseñadora de vestuario ganadora de cuatro premios Oscar Colleen Atwood (Animales fantásticos y dónde encontrarlos, Alicia en el País de las Maravillas, Memorias de una geisha, Chicago). Además, se sumó al desafío, el director de fotografía, Dion Beebe (Memorias de una geisha), ganador de un premio Oscar.

El supervisor de efectos visuales de La Sirenita es el ganador de un Oscar Tim Burke (Gladiador, Animales fantásticos: Los crímenes de Grindelwald); el diseñador de peluquería y maquillaje es el ganador de un Oscar® Peter Swords King (El señor de los anillos: El retorno del rey); por último, la diseñadora nominada a los Premios Oscar® Camille Friend (PANTERA NEGRA) está a cargo del diseño del peinado de Ariel.

¿Qué sería de la mágica historia de Ariel sin sus canciones?

Desde su lanzamiento en 1989, los icónicos temas musicales de La Sirenita, incluyendo “Under the sea” y “Part of Your World”, han sido cantados y adorados por varias generaciones.

Las inolvidables composiciones de Alan Menken y el letrista Howard Asham recibieron múltiples premios, incluyendo el Oscar de 1990 a la mejor banda sonora original y a la mejor canción original (“Under the sea”).

La música de la película, de hecho, colocó a Menken en el camino hacia el “EGOT”, una designación que resulta de la sigla “Emmy, Grammy, Oscar y Tony” y designa al puñado de artistas que han resultado ganadores de los cuatro prestigiosos galardones a lo largo de sus carreras. Actualmente, Menken es uno de los dieciocho integrantes de esta exclusiva lista.

Ahora, esas canciones inolvidables forman parte de la nueva película de acción real, al tiempo que la banda sonora suma nuevos temas originales de la mano de otro ícono de los musicales: el productor y letrista Lin-Manuel Miranda.