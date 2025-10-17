EE.UU.– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes «no saber» quién es la Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, una semana después de agradecer a la ganadora por haberle dedicado el galardón, aunque aseguró que fue muy generosa.

El mandatario estadounidense, quien aspiraba al Premio Nobel de la Paz, se quejó de que, a pesar de haber «puesto fin a ocho conflictos«, el comité del galardón no lo tomó en cuenta.

Trump suele reivindicar que ha resuelto los conflictos de Gaza, Camboya-Tailandia, Kosovo-Serbia, República Democrática del Congo-Ruanda, Pakistán-India, Israel-Irán, Egipto-Etiopía y Armenia-Azerbaiyán.

Después del anuncio del galardón el viernes pasado, Machado le dedicó el premio al mandatario republicano en un mensaje en inglés publicado en X: «¡Dedico este premio al sufrido pueblo de Venezuela y al presidente Trump por su decidido apoyo a nuestra causa!».

Entonces, Trump agradeció a Machado. «La persona que recibió el Premio Nobel hoy me llamó y me dijo: ‘Estoy aceptando esto en tu honor porque realmente te lo merecías‘. Fue una cosa muy amable de su parte», insistió en una comparecencia en la Casa Blanca.

El sorprendente desconocimiento de Trump sobre la identidad de María Corina Machado generó desconcierto entre periodistas y analistas políticos, especialmente considerando que solo una semana antes había agradecido públicamente la dedicatoria del galardón.

Su respuesta evasiva dejó en evidencia la superficialidad con la que el expresidente suele abordar asuntos internacionales, incluso cuando se trata de figuras clave en la lucha por la democracia en América Latina.

Esta contradicción reavivó críticas sobre su falta de profundidad en temas de política exterior, particularmente en relación con Venezuela, país al que su administración prestó atención durante su mandato.

Por su parte, el gesto de Machado fue interpretado como un intento estratégico de ganar apoyo internacional, especialmente del ala republicana estadounidense, de cara a la compleja situación política que enfrenta en su país.

Su dedicatoria a Trump aunque polémica fue vista por algunos como un movimiento calculado para reforzar alianzas con figuras influyentes en el escenario global.

Sin embargo, la falta de reciprocidad genuina por parte del expresidente podría restar fuerza al simbolismo del gesto, dejando en evidencia que, más allá de los discursos, las prioridades de Trump parecen centrarse en su propia figura y legado.