Condenan a comunicador Rafael Guerrero a un año de prisión y pago de RD$15 millones por difamación



La Cuarta Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional condenó está tarde al comunicador Rafael Antonio Guerrero Méndez a un año de prisión y al pago de una indemnización de RD$15 millones, tras ser hallado culpable de difamación e injuria en perjuicio del extitular de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), mayor general retirado Rolando Rosado Mateo.

La sentencia fue emitida por el tribunal presidido por el magistrado Franny González, que además impuso el pago de las costas penales y ordenó al imputado retirar de sus plataformas digitales el video que contiene las declaraciones consideradas difamatorias.

Rosado Mateo estuvo representado en el proceso por los abogados José Valdez Fernández y Marino Feliz Rodríguez.

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Rafael Guerrero Méndez fue declarado culpable de violar los artículos 21 y 22 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, que sanciona la difamación e injuria cometidas a través de medios electrónicos.

De acuerdo con la acusación, el comunicador realizó señalamientos contra Rosado Mateo en su programa Corrupción al Desnudo, difundido a través de YouTube, donde alegó que el exjefe antidrogas mantenía vínculos con el narcotraficante Arturo del Tiempo y que poseía un apartamento en la Torre Atiemar.

Sin embargo, durante el juicio, dichas acusaciones no pudieron ser probadas, según estableció el tribunal al dictar la sentencia condenatoria.