Santo Domingo.– La salida en libertad de Mario Redondo Llenas , tras cumplir 30 años de prisión por el asesinato del niño José Rafael Llenas Aybar, no solo reabrió una de las heridas más dolorosas de la sociedad dominicana, sino que también colocó bajo el escrutinio público a una figura inesperada: su hijo.

El joven apareció junto a su padre a la salida del Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en un escenario rodeado de cámaras, periodistas y curiosos.

Su presencia, lejos de pasar desapercibida, generó un intenso debate en redes sociales y sectores de opinión pública sobre las consecuencias emocionales y sociales que podrían enfrentar tras exponerse públicamente en defensa de su progenitor.

Consciente del peso histórico y moral del crimen cometido por su padre, el joven decidió acompañarlo en uno de los momentos más delicados de su vida pública.

Mario José Redondo Llenas y Juan Manuel Moliné, en una imagen de archivo correspondiente a los primeros días del proceso judicial por el caso Llenas Aybar. Archivo.

Su mensaje fue interpretado por algunos como una demostración de amor filial y lealtad incondicional, mientras otros cuestionaron la conveniencia de colocarlo frente al foco mediático en un caso marcado por el dolor colectivo.

Psicólogos y especialistas en conducta social advierten que hijos y familiares de personas condenadas por crímenes de alto impacto suelen cargar con un estigma social que puede perseguirlos durante años, afectando relaciones personales, oportunidades laborales y hasta su salud emocional, aun cuando no tengan responsabilidad alguna en los hechos.

Mario Redondo Llenas es recibido por su hijo a las afueras del CCR Najayo Hombres, tras recuperar su libertad luego de cumplir 30 años de condena por el asesinato de José Rafael Llenas Aybar en 1996. Fuente externa.

En ese contexto, surgen cuestionamientos sobre si era necesario exponer públicamente al joven en un ambiente donde se sabía que habría una amplia cobertura mediática.

Algunos consideran que deben preservarse su identidad y privacidad para evitar posibles episodios de rechazo social, señalamientos o bullying, especialmente en una sociedad donde el juicio público suele extenderse a familiares de figuras condenadas.

Sin embargo, otros entienden que el hijo de Redondo tomó una decisión consciente y profundamente humana: acompañar a su padre aun sabiendo el costo emocional y social que podría implicar. Para muchos, más que un acto político o mediático, fue un gesto de amor filial en medio de uno de los casos criminales más registrados de la historia dominicana.

El debate, lejos de cerrarse, reabre preguntas sobre los límites entre el derecho a la información, la exposición pública y la protección emocional de familiares que, sin haber cometido delito alguno, terminarán enfrentando las consecuencias sociales de una tragedia que marcó al país.