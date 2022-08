Tueska “Si no me reta, no me interesa”

Santo Domingo.- Exponer la infidelidad como un acto de traición de una relación y violación del acuerdo establecido con una pareja y conseguir que a través del teatro el público reflexione sobre las heridas difíciles de curar que deja esta situación, es el gran reto que afrontará en la actuación, la cantante y actriz Tueska, con el monólogo “Lágrimas Negras”.

Aunque la merenguera, ha participado en otras piezas teatrales como Mujeres infieles y el musical Hotel Burlesque, será la primera vez, que tenga el escenario para ella sola, por lo que lo describe como “el reto en actuación más grande que he asumido”.

“No es lo mismo estar apoyada como actriz con grandes profesionales en escena que tener toda la atención y responsabilidad sobre mis hombros. Me gustan los retos, si no me reta, no me interesa. Por eso lo asumí y estoy trabajando día a día para llegar al escenario con la altura que el público merece y demostrarme una vez más a mí misma que la disciplina supera el talento” manifestó durante una entrevista para ¡Qué Pasa!

La obra escrita y dirigida por William Coss y bajo la producción ejecutiva de José Roberto Díaz, refleja todas las vicisitudes que atraviesa una mujer dentro de su matrimonio de 20 años, incluyendo la infidelidad de su esposo al que ama intensamente.

“Lo que más me llamó la atención es que trata de la realidad de muchas mujeres y parejas de hoy, realidades que normalmente no se hablan y se esconden por presión social, por costumbre, por dinero, comodidad o miedo a la soledad. El hecho es lograr la reflexión a través de esta puesta en escena, donde logras incluso reírte con el drama” afirmó.

La cantante de origen colombiano radicada en el país, reveló que este es el inicio de más apariciones sobre las tablas. Destacó que después de su embarazo, con suficiente tiempo para replantearse muchas cosas, decidió hacer que las cosas sucedan, y este monólogo llegó para resetear esa realidad, que no estaba sucediendo.

“En reflexión general, y aplica, no solo para el teatro, sentarse a esperar una propuesta o la “propuesta perfecta” no es una opción para los que queremos vivir el arte que nos apasiona, así que si hay que escribirlo, producirlo y cantarlo o actuarlo ¡Lo haré! Te repito, decidí “hacer que suceda”. Quizás tenía demasiadas exigencias innecesarias a la hora de estar en un proyecto”.

La música

En el ámbito musical, la barranquillera de 33 años, viene en este mes de agosto con shows en vivo, cuyo itinerario compartirá en las redes sociales, los próximos días.

“Vengo con un híbrido entre la Tueska del 2007 en (Merengue) haré salsa, bachata y la Tueska de Urbana Latina del 2019 de “Yo pago” y “mal de la cabeza”, sin dejar de hacer mis baladas y boleros, si el público lo pide.

Una mezcla de mi repertorio propio y éxito de nuestros artistas favoritos de siempre” dijo María Alejandra, nombre de pila de la artista, quien además destacó que al ser versátil “no perderé la oportunidad en casa, escenario grande o pequeño para demostrarlo. Haré lo mejor que pueda con todo lo que tengo”.

Asimismo, reveló que entrará al estudio de grabación en lo que queda de este año para comenzar un proceso creativo “y tenerles música nueva para el 2023”.