Turquía levanta su veto al ingreso de Suecia en la OTAN

Vilna.- Turquía levantó este lunes su veto al ingreso de Suecia en la OTAN, según indicó el secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg, en una rueda de prensa.

El político noruego realizó el anuncio después de mantener una reunión con el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, y el primer ministro sueco, Ulf Kristersson, en Vilna, un día antes de la cumbre de líderes de la OTAN que se celebra en la capital lituana.

“Este es un día histórico porque tenemos un compromiso claro de Turquía para enviar los documentos de ratificación (para el ingreso de Suecia en la OTAN) a la Gran Asamblea nacional y de trabajar de manera estrecha con la asamblea para garantizar la ratificación”, declaró Stoltenberg.

También te puede interesar: La OTAN se encamina a renovar un año más a Stoltenberg como secretario general

Dijo estar “contento de anunciar” que como resultado de la reunión celebrada hoy en Vilna el presidente Erdogan ha acordado enviar al Parlamento turco los documentos para ratificar la adhesión de Suecia a la OTAN.

No obstante, recalcó que no conoce los plazos exactos en los que Turquía ratificará el ingreso sueco en la Alianza. Sobre Hungría, que tampoco ha ratificado aún la entrada de Suecia, recordó que Budapest había asegurado en el pasado que no sería el último país en dar luz verde a la entrada de Estocolmo.

“Ahora Turquía ha dejado claro que ratificarán y solo hay dos países que no han ratificado, así que creo que ese problema se resolverá”, comentó.

Erdogan había relacionado este mismo lunes retomar las negociaciones sobre la entrada de su país en la Unión Europea con el visto bueno turco a la adhesión de Suecia a la OTAN.

Sobre esa cuestión, Stoltenberg dijo que es un asunto que no corresponde a la Alianza, sino al club comunitario.

Aun así, indicó que lo que acordó Suecia como Estado miembro de la UE con Turquía, como “apoyar activamente los esfuerzos para revitalizar el proceso de adhesión de Turquía” a la Unión y “ayudar a modernizar las uniones aduaneras” entre la UE y Turquía “y la liberalización de visados”, suponen que Estocolmo “apoye los esfuerzos” de Ankara “para acercarse” al club comunitario.

Oficialmente, Turquía había bloqueado hasta ahora la adhesión de Suecia a la OTAN por considerar que el país nórdico tiene una postura demasiado laxa con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), una guerrilla que inició en 1984 una lucha armada contra el Estado turco y que está considerada como un grupo terrorista por Turquía, Suecia, la Unión Europea y Estados Unidos.

A raíz de esas quejas turcas, Suecia ha reformado su legislación contra el terrorismo y ha tipificado como delito la sola pertenencia o el apoyo financiero o de otro tipo a una organización terrorista.

Suecia y Finlandia cambiaron la posición de neutralidad que habían mantenido durante tres décadas y, tras la invasión rusa de Ucrania el 24 de febrero de 2022, solicitaron su ingreso a la OTAN. Finlandia se convirtió en el miembro número 31 en abril de 2023.

En un comunicado publicado tras la reunión entre la OTAN, Suecia y Turquía se recalcó que desde la cumbre aliada de Madrid del año pasado Suecia ha modificado su constitución, cambiado sus leyes y expandido “de manera significativa” su cooperación antiterrorista contra el PKK, y reanudado las exportaciones de armas a Turquía, como Estocolmo se comprometió a hacer en 2022.

“Suecia y Turquía acuerdan hoy continuar su cooperación bajo el Mecanismo Conjunto Trilateral Permanente establecido en la cumbre de la OTAN de Madrid 2022, y bajo un nuevo Pacto de Seguridad bilateral que se reunirá anualmente a nivel ministerial y creará grupos de trabajo según corresponda”, añadió el comunicado.

Se señaló que en la primera reunión de ese nuevo “Pacto de Seguridad”, Suecia presentará “una hoja de ruta como base de su lucha continua contra el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones hacia la plena implementación de todos los elementos del memorando trilateral” cerrado en la cumbre de Madrid.

Suecia también reiteró que no proporcionará apoyo a la milicia kurda YPG y al movimiento descrito por Turquía como FETÖ.

“Tanto Suecia como Turquía acordaron que la cooperación antiterrorista es un esfuerzo a largo plazo, que continuará más allá de la adhesión de Suecia a la OTAN”, se manifestó en el comunicado.

La Alianza también informó de que Stoltenberg va a crear el puesto de coordinador especial para la lucha contra el terrorismo, algo que el noruego dijo que había solicitado Turquía.

“Nos comprometemos con el principio de que no debe haber restricciones, barreras o sanciones para el comercio y la inversión en defensa entre los aliados. Trabajaremos para eliminar esos obstáculos”, señaló.

Suecia y Turquía también pactaron incrementar su cooperación económica mediante la creación del Comité Económico y Comercial Conjunto Turquía-Suecia.

“Tanto Turquía como Suecia buscarán maximizar las oportunidades para aumentar el comercio y las inversiones bilaterales. Suecia apoyará activamente los esfuerzos para revitalizar el proceso de adhesión de Turquía a la UE, incluida la modernización de la Unión Aduanera UE-Turquía y la liberalización de visados”, expuso.