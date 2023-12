Una vergonzosa sanción para George Santos

George Santos,

Representante republicano.-

Su expulsión de la Cámara de Representantes por mentiroso y otros supuestos delitos es una lección para la clase política. Sus propios compañeros de partido votaron a favor de la vergonzosa sanción. El suyo es un espejo en el que tienen que verse todos los activistas que se han valido de las malas artes para escalar posiciones.

Imagen de archivo del presidente salvadoreño, Nayib Bukele. EFE /Rodrigo Sura

Nayib Bukele,

Presidente El Salvador.-

Por lo menos ha tenido la prudencia de tomar licencia para hacer campaña por su reelección. Las violaciones en que ha incurrido a nombre de la seguridad e incluso para poder optar por un nuevo período han sido muy criticadas. La licencia puede tratarse de un simple protocolo, porque se asegura que cuenta con los apoyos necesarios para reelegirse.

María Corina Machado, opositora venezolana.