Ven choque con Carta intervenir la Cámara de Cuentas

Chocaría con la Constitución de la República, en caso de que alguien intentara intervenir la Cámara de Cuentas por la razón que sea, advirtió esta mañana Rubén Maldonado, expresidente de la Cámara de Diputados y miembro de la comisión que investiga el pleno del organismo por la alegada comisión de faltas graves en el desempeño de sus funciones.

Criticó que el Gobierno haya armado un mamotreto para nombrar al presidente de la Cámara de Cuentas, Janel Ramírez, y ahora quiere “eliminar” a todos los miembros del organismo mediante un juicio político.

Reconoció que, al menos en las reuniones nadie ha planteado que se intervenga el organismo por un período determinado de tiempo.

Te puede interesar leer: Pedirán a pleno diputados 15 días para caso Cámara de Cuentas

Sostuvo que la Fuerza del Pueblo (FP) no apoyará un juicio político para destruir la vida profesional de los miembros del órgano fiscalizador del Estado, cuando el principal problema que se observa es que sus integrantes no han tenido la capacidad de trabajar en equipo.

“Eso es inconstitucional, la Cámara de Cuentas no se puede intervenir ni por seis meses , ni por un mes, ni por nada, inclusive la misma actitud del gobierno, de que la Procuraduría General de la República allanara la Cámara de Cuentas, eso riñó con la Constitución y rompió todo tipo de institucionalidad, la Cámara de Cuentas es un ente constitucional, no es verdad que tu puede allanar y llevarte sus papeles como si fuera la casa de un delincuente que tu está persiguiendo y todo eso se hizo para lograr un propósito político. Evidentemente que ahí se produjo una politización en esa actitud de la Procuraduría contra la Cámara de Cuentas”, sostuvo.

Añadió que “pero es bueno recordar que esta Cámara de Cuentas la nombró el PRM con su mayoría en el Senado, encabezada por los senadores del Distrito Nacional, Faride Raful y el senador de la provincia de Santo Domingo, Antonio Taveras, fueron ellos quienes hicieron ese mamotreto para poner a quien es hoy el presidente del organismo, de hecho violentaron acuerdos interpartidarios que se hicieron para lograr un mejor consenso”.

Maldonado recordó que la Cámara de Cuentas es un ente constitucional con autonomía propia. El órgano fiscalizador se rige mediante la ley 10-04.

“Nosotros mantenemos una posición que es la misma, no hay argumentos realmente, desde mi punto lo suficientemente válidos, desde el punto de vista legal no hay argumentos reales de que hayan infringido la ley, no hay pruebas de que esas damas hayan violado ley, ni tampoco los hombres que componen la Cámara”, dijo.