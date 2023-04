Ven ONU hostiga RD por migrantes de Haití

Santo Domingo.-El Instituto Duartiano denunció este sábado como hostigamiento y acoso las reiteradas presiones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para que República Dominicana siga acogiendo a miles de haitianos ilegales, actitud que a su juicio es inaceptable.

Añadió que el país no aceptara las imposiciones de ese organismo. Wilson Gómez Ramírez, presidente de la entidad, sostuvo que el país es soberano y no puede plegarse a los intereses de la ONU, que ayer nuevamente volvió a insistir en que los indocumentados haitianos no sean deportados a su territorio.

El pasado viernes el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial pidió a los países de América que pongan fin a las deportaciones de migrantes haitianos después de que 36,000 de ellos fueran devueltos a la fuerza a su país entre enero y marzo, 90% de ellos desde la vecina República Dominicana.

«Nosotros en el Instituto Duartiano tenemos una posición con relación a estos organismos internacionales, en especial la ONU, ha sido reiterativa, sistemática, no cesado un segundo en hostigar a la República Dominicana, en tratar de incursionar de manera grosera en los asuntos internos del país, irrespetando la Constitución dominicana», consideró Gómez Ramírez.

Agregó que «la Constitución Dominicana es bastante categórica, muy clara, resulta hasta contundente en su artículo 3, porque esa Constitución habla en términos muy claros en todo lo que concierne a la soberanía dominicana, es un principio esencial de la política internacional del país, el principio de la no intervención en los asuntos internos de otras naciones».

El dirigente cívico sostuvo que de la misma manera como República Dominicana no se mete en los asuntos de otros Estados, tiene todo el derecho a reclamar que se respete su autodeterminación, que se respete su soberanía «y por lo tanto una posición como la que está asumiendo Naciones Unidas por los distintos organismos de que dispone, se trata de una actitud de irrespeto y de acoso contra República Dominicana».

Lamentó que la ONU, a través de sus distintos organismos, dedica todos sus esfuerzos a naciones que no padecen las penurias de Haití, y que para esa nación caribeña se rehúsan a intervenir con las ayudas que se requiere.

«Los dominicanos no estamos en disposición de continuar soportando ese tipo de irreverencia y de desconsideración. Ellos lo que han debido es cumplir con el mandato que da razón de existencia a ese organismo internacional, ir en auxilio de Haití, como es posible que destinen tanto recursos y esfuerzos a otras naciones en situaciones más simples y no quieran mirar ni asumir su responsabilidad con respecto a Haití», sostuvo.

Para Gómez Ramírez los organismos internacionales «tienen que estar claros que el pueblo dominicano no va permitir que ellos continúen hostigando al país e inmiscuyendo en nuestros asuntos, en la política interna y los asuntos internos de los dominicanos».

Criticó que la ONU se niegue a entender que República Dominicana es un país soberano y que la decisión respecto de las migraciones es una expresión inequívoca de la soberanía de un país.

Un apunte

Comité de la ONU

El Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial reclama a los países de América que pongan fin a las deportaciones de migrantes haitianos, principalmente desde República Dominicana. De acuerdo a dicho organismo de la ONU de los 36, 000 haitianos devueltos a la fuerza en el citado período, el 90% fue desde el país caribeño.