Víctor Manuelle, un recorrido cargado de sabor por 30 años de trayectoria

Han pasado 30 años desde el debut musical del Víctor Manuelle, décadas que le han permitido reafirmar una y otra vez, porqué sigue siendo hasta el sol de hoy, el sonero de la juventud.

Luego de ser reconocido en la trigésima quinta edición de Premio Lo Nuestro, con el galardón especial a la Trayectoria, el salsero boricua aterrizó en República Dominicana con la maleta llena de una selección de sus mejores canciones, y regalarles a sus seguidores quisqueyanos una noche cargada de sabor salsero en el Teatro La Fiesta del hotel Jaragua.

La espera fue extensa, la energía con la que llegaron al recinto fue disminuyendo a medida que pasaban las horas, en sus rostros se podía notar el cansancio de la espera, pues, aunque normalmente la puntualidad no es el fuerte de los conciertos que se realizan en el país, este inició cuatro horas más tarde, a las 12 de la noche, aunque estaba pautado para las 8 de la noche.

Unos pocos minutos después de la medianoche, un audiovisual que hacía un breve recuento del inicio de su carrera musical, apoyado en fotografías y narrado por el mismo Víctor Manuelle, anunciaba su salida.

A las 12:07 ya del sábado 25 ¡por fin! salió a escena Víctor Manuelle, interpretando la canción «Tu volverás». Inmediatamente el sueño desapareció, el ánimo comenzó a subir.

No hace falta, Que habría sido de mí, Apiádate de mí, Como una estrella, Si la ves, fueron los primeros temas entonados por el artista ganador del Latin Grammy y Latin Billboard.

«¡Buenas noches República Dominicana! Que privilegio, que placer, que honor, regresar esta noche a mi casa, esta tierra me vio nacer en 1994 que fue la primera visita que hice aquí… Qué bonito que 30 años después estemos aquí” dijo el cantante de 54 años.

El salsero boricua estuvo muy conversador, y se mantuvo haciendo anécdotas entre canciones sobre su carrera, para hacer sentir al público más cercano a él.

El recorrido por sus 30 años continuó con Así es la mujer, Si tú me besas, Tengo ganas, Pensamiento y palabra, No quería engañarte, Dile a ella, Que suenen los tambores y He tratado.