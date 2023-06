¿Y el cáncer de próstata?

Una pena que el de próstata, no sea un cáncer “de moda”. No es el de próstata, un cáncer con la prioridad mediática de otras dolencias catastróficas, no se iluminan de morado los edificios públicos durante un mes, no tiene grandes titulares de los medios para divulgar las medidas preventivas que reducirían su incidencia y, por tanto, salvando miles de vidas al año en todo el mundo.

Recuerdo cuando hace años, acudí a Senasa para solicitar a ese seguro del Estado (el que mejor sirve a sus asegurados) que emprendiera una campaña educativa, y la joven médica que me atendió, me solicitó que escribiera un proyecto para ver si era posible estudiarlo. Ya ese tipo de actitudes no existen en el Senasa de hoy.

El pasado domingo se conmemoró en todo el mundo, el Día Internacional de Prevención del Cáncer de Próstata, el segundo más frecuente en el hombre , se montó un panel titulado “Un dedito al año, no hace daño” celebrado en el auditorio Víctor Villegas, de la Cooperativa Coop-Onapi, de la Oficina Nacional de Propiedad Intelectual.

Esta afección, la que no ofrece síntomas alarmantes (con excepción de irregularidades en la micción nocturna – el orinar para establecerlo más claramente- y que implica la vergonzante actitud prejuiciada del machismo, al rechazar el examen del DRE, (examen rectal digital) o Tacto Rectal, con lo cual se pierden miles de vidas en el mundo, todo por el absurdo de las creencias culturales contrarias a la lógica y la ciencia, radicadas en el temor, la ignorancia y el machismo.

Estuve participando con mi testimonio en ese encuentro, ya que fui paciente de esta condición de salud, tras ser diagnosticado el 24 de abril de 2008 y superé la condición gracias a la radioterapia en el Centro Radonic, de Santo Domingo.

A los asistentes se les entregó mi libro “Un dedito al año no hace daño”, que escribí para promover la conciencia preventiva, cortesía de los patrocinadores: PM Electromuebles, Coop-Onapi, Coopegas, Coopreservas, Coopdgii y Coopmunica Consulting Group, organizada por la plataforma Gente Audaz, dirigido por Pedro Guzmán (www.elaudaz.net).

La exposición clínica estuvo a cargo del doctor Alcedo Fernández, urólogo, quien hizo una de las exposiciones más documentadas y didácticas que sobre el tema que he presenciado.