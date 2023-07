10 normas de un alcalde

1- Amarás trabajar con los grupos comunitarios. Muchos alcaldes al llegar a la posición se rodean de un equipo de colaboradores sin tomar en cuentas a los comunitarios.

2- Darás cuentas de las cuentas. Dirás en qué gastas, cómo lo gastas y por qué gastas los recursos.

3- Escucharás más a los críticos que a los aduladores. Los que hacen observaciones de las cosas que se deben mejorar son muy necesarios.

4- No serás débil al tomar decisiones a favor del municipio. Muchos alcaldes no cumplen con sus compromisos por complacer grupos de poder.

5- No matarás la esperanza de los munícipes. Abundan los alcaldes que hacen un plan de gobierno, que no cumplen.

6- Repartir los empleos de forma equitativa. Evitar dar los empleos a familiares y amigos.

7- No robar los recursos que son para la ciudad. No caer en la tentación de construir grandes obras innecesarias, pero que dejan dinero al alcalde.

8- Ser muy cercano a la gente. El alcalde debe ser sencillo, abierto y muy humilde para escuchar los reclamos.

9- Haz una gestión solidaria. Utilizar una parte de los recursos de la alcaldía para auxiliar a ciudadanos que viven en extrema pobreza.

10- Ten un final feliz. Al llegar al final de la gestión, ten la satisfacción de que muchas cosas han cambiado gracias a tus iniciativas.

Por: Angel Puello

angelpuello@gmail.com