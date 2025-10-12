Aclara denuncia irregularidades no involucra JCE

El presidente de la Alianza Dominicana contra la Corrupción, (Adocco), Julio César de la Rosa Tiburcio, aclaró que no se ha referido al proceso de adjudicación para la nueva cédula, de la Junta Central Electoral (JCE), por no tener informaciones que pudieran sugerir la comisión irregularidades, que hasta lo que se ha conocido del mismo, se mantuvo apegado a los principios de transparencia.

En una nota de prensa De la Rosa Tiburcio sostuvo que en ningún momento ha atacado el proceso de licitación de la cédula, por lo que entiende que hubo una confusión, al citar que una de las empresas integrante del Consorcio Mobility ID,

Explica que esa empresa había participado de la licitación de la cédula, quedando descartada del mismo, al no cumplir algunos de los requisitos del pliego de condiciones.

“Nosotros no hemos atacado el proceso de la cédula ni de pasaportes porque ya estos fueron adjudicados, la confusión viene al citar como ejemplo el manejo de la data de los ciudadanos, en la que hicimos mención de la cédula y de pasaportes.

Indicó que la confusión pudo darse porque el número de la licencia de conducir es el mismo número de la cédula. “No tenemos temas con el proceso de la Junta Central Electoral”, expresó De la Rosa.

Enfatizó que su denuncia tiene que ver con la licencia de conducir, contrato que fue adjudicado el pasado viernes, “en donde el director enarbolaba como un triunfo que en esto el Estado no iba a invertir un peso y nosotros le mostramos que no es así porque hay una certificación de apropiación de fondos por RD$1,400 millones de pesos, a cargo del presupuesto del año 2025, de los RD$8,000 millones que contempla el contrato”.

Reiteró que el contrato para la licencia de conducir del estuvo plagado de irregularidades.