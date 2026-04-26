Santo Domingo.– El exteniente coronel de la Policía Nacional Hans Wender Lluberes Sánchez murió en la cárcel de San Luis, luego de ser condenado a 30 años por narcotráfico, en un hecho que aún no ha sido confirmado oficialmente por las autoridades.

De acuerdo con informaciones preliminares, el exoficial se habría quitado la vida dentro de su celda pocos días después de que el Segundo Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este le impusiera la pena máxima, junto a una multa de RD$50 millones.

El tribunal, presidido por la jueza Josefina Ubiera Guerrero, lo declaró culpable de encabezar una red internacional de narcotráfico integrada por dominicanos y venezolanos, vinculada a un decomiso de 454 kilogramos de cocaína en el Aeropuerto Internacional Las Américas en 2015.

Tras ese operativo, Lluberes Sánchez salió del país y permaneció en Estados Unidos durante seis años, hasta que fue deportado y sometido a la justicia dominicana, proceso que culminó con su condena el pasado 21 de abril de 2026.

El caso se convirtió en uno de los más relevantes en la lucha contra el narcotráfico y la corrupción dentro de las fuerzas del orden, al involucrar a un oficial de alto rango como presunto cabecilla de una criminal roja.

Hasta el momento, ni la Dirección General de Prisiones ni el Ministerio Público han ofrecido una versión oficial sobre las circunstancias del hecho, que genera interrogantes sobre las condiciones de seguridad y supervisión en el sistema penitenciario.