Santo Domingo.– El Ministerio Público arrestó la noche del viernes a Ángel Luis Guzmán Vásquez, a quien solicita 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción por su presunta vinculación a una red de corrupción que afectó al Seguro Nacional de Salud (Senasa).

El imputado, quien laboró como auxiliar en el Departamento de Autorizaciones Médicas de Senasa entre marzo de 2021 y noviembre de 2022, fue detenido cuando intentaba salir del país hacia Boston, Estados Unidos, sin boleto de retorno.

De acuerdo con la acusación, Guzmán Vásquez está implicado en autorizaciones irregulares de procedimientos médicos y consultas como parte de un esquema fraudulento que habría generado pérdidas millonarias al Estado.

La investigación es desarrollada por la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa (Pepca) junto a la Dirección General de Persecución, y el caso fue solicitado como de tramitación compleja.

Según el expediente, la red habría gestionado 4,363 autorizaciones fraudulentas entre enero de 2021 y febrero de 2025, relacionadas con cirugías menores y consultas especializadas, por un monto de al menos RD$41,125,551.02.

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El Ministerio Público argumenta que el imputado tiene capacidad de obstaculizar la investigación, por lo que solicita prisión preventiva y que el proceso sea declarado complejo.

El caso forma parte del proceso mediante el cual ya guardan prisión preventiva varios implicados, incluido el exdirector de Senasa, Santiago Hazim Albainy, señalado como cabecilla del entramado. Otros imputados enfrentan distintas medidas de coerción mientras continúa el proceso judicial.