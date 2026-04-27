Algunas canciones no solo se escriben para convertirse en éxito; también nacen para crear conciencia y despertar sensibilidad. Lo que para algunos parecía una locura, era en realidad, un acto de empatía hacia la infancia.

Todavía resuena en los corazones de los millennials aquel: “No queremos boches ni cocotazos, tienen que entender que somos muchachos…”, letras que se convirtieron en un himno para los niños de la época, un eco colectivo que marcó generaciones completas.

“Pa’ los coquitos” es el título de la canción escrita por el merenguero Pochy Familia, líder de la Coco Band, quien nunca imaginó el impacto que esta tendría no solo en los padres, también en los niños, tras su lanzamiento en 1992 como parte de su álbum “Arrollador”.

Aunque sus letras, que envía un mensaje directo, pueden sonar divertida por el ritmo y sabor de la güira y la tambora, su inspiración está marcada por una noticia que lo impactó mientras se encontraba en Nueva York en 1991 durante una gira musical.

En la conversación con ¡Qué Pasa!, explicó que se encontraba viendo el noticiero de Univisión cuando presentaron un reporte sobre un caso de maltrato infantil. La noticia narraba la muerte de un niño en circunstancias trágicas relacionadas con prácticas disciplinarias extremas.

“Lo que nosotros le llamamos pela aquí, el castigo que le dan a los niños, (a mi generación le daban con una samuray) es violencia infantil, pero en esa época no se veía así, sino era someter al niño a la obediencia” explicó, para posteriormente agregar que la noticia lo conmovió.

“Yo estaba viendo eso y me conmovió mucho. Eso fue lo que me hizo sensibilizarme para crear una canción que, de alguna forma, fuera una protesta desde la voz de los niños”, relató.

A partir de esa experiencia, el artista transformó una situación dolorosa en una propuesta musical que combinaba crítica social, ternura infantil y un mensaje familiar que pudiera ser entendido por todos.

Agregó que, independientemente de estos maltratos (a veces intencionales y otras no) que cometen los padres hacia sus hijos, los niños, cuando los papás llegan, los reciben con cariño: “Llegó papá, llegó mamá”. Era como si dijeran: “Entendemos que me castigaste, pero borro todo eso cuando llegas”.

Pochy Familia interpreta la canción «Pa’ los coquitos» en un programa de TV internacional.

Cuando el intérprete de grandes éxitos como: “A usted lo botan”, “La faldita”, “Los pantalones”, “Coco reggae”, “Salsa con coco”, entre otras, decidió entrar al estudio para grabar la canción, encontró dudas.

El respetado merenguero recordó que, al presentar la idea en el estudio, algunos músicos y productores no comprendían la dirección del proyecto e incluso llegaron a cuestionarlo. “Tanto así es que se burlaban de mí en el estudio de grabación” contó.

“Un gran productor musical me dijo: “¿Y esa locura que estás haciendo Pochy?”. Sin embargo, contó con el respaldo clave del productor musical Manuel Tejada, a quien le agradece, pues lo ayudó a estructurar el coro infantil. Tejada había trabajado previamente con voces de niños, lo que facilitó la integración de ese elemento distintivo que terminó siendo fundamental en el éxito del tema.

Con su lanzamiento, “Pa’ los coquitos” superó todas las expectativas. La canción no solo se convirtió en un éxito musical, sino en un fenómeno cultural que trascendió clases sociales, edades y contextos.

Te puede interesar: Georgina Duluc y Luis Miguel: el rumor que la farándula dominicana nunca ha olvidado

“Cada vez que iba a un restaurante todos los niños querían tomarse fotos conmigo. En las actividades, los padres querían que les mandara un mensaje a sus hijos. Fue una responsabilidad tremenda, y de verdad que es una de la de las cosas más bonitas que me han pasado en mi carrera todavía” manifestó, destacando que, aún hasta el día hoy sube a tarima y hombres de 40 años le solicitan tocar “Pa’ los coquitos”. “Han pasado cosas muy bonitas detrás de esa canción que me hace sentir muy honrado y orgulloso de haberla escrito, haberla arreglado, haberla interpretado”.

Reveló que un intérprete urbano le solicitó hacer con él, un feature de la canción, debido a que esta lo marcó mucho cuando era niño. “Me dijo: yo sé que si la hacemos con el estilo musical de ahora puede impactar a esta nueva generación.»

Lo que la canción representa para su carrera

El artista reconoce que nunca imaginó el alcance que tendría la canción cuando fue concebida como una reflexión sobre la infancia y el maltrato infantil. Sin embargo, hoy la considera una de las obras más importantes de su carrera, por la cual ha sido reconocido.

“Uno hace una canción en un cuarto y no sabe la magia que puede tener cuando sale al mundo. Esa es la parte más bonita de esta profesión”, dijo agregando que “Primero: gané un público nuevo, el de los niños. Segundo: hice, yo creo, una canción icónica para histografía de las canciones de República Dominicana. Tercero: es una canción con la cual me identifico, que me hacer sentir muy orgulloso de haberla hecho”.

Décadas después de su lanzamiento, “Pa’ los coquitos” sigue siendo recordada e interpretada por nuevas generaciones, consolidándose no solo como un éxito musical, sino como un símbolo de identidad cultural, memoria colectiva y conexión familiar en la República Dominicana y a nivel internacional.