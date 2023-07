Admiten el “juego está trancado” para juicio Cámara de Cuentas

“El juego está trancado” en la Cámara de Diputados por la falta de una mayoría para pasar el informe mediante el que los miembros de la Cámara de Cuentas serían sometidos a un juicio político ante el Senado, por alegadas faltas graves en el desempeño de sus funciones, reconoció esta mañana el diputado Rogelio Genao Lanza, quien presidió la comisión especial que los investigó.

Explicó que seguirá en agenda como ha estado en las últimas sesiones, pero no ha sido sometido a votación porque los votos no dan. Se necesitarían 127 votos que son las dos terceras partes de la matrícula de 190 integrantes de la Cámara Baja, que actualmente no existen.

“El liderazgo político de oposición no está de acuerdo en respaldar el juicio político, seguirá en agenda, pero la verdad que no están los votos”, sostuvo Genao Lanza.

Añadió que “el juego está trancao ahora, como no están los votos, pero parece que el liderazgo no quiere someterlo a votación si no cuenta con los votos necesarios, está trancao eso”.

“Soy de opinión que se discuta y que una decisión, sea en un sentido o en otro para avanzar con el tema, pero está ahí y no se ha conocido”, sostuvo.

En las últimas tres sesiones el informe de la Comisión Especial que investigó el pleno de la Cámara de Cuentas y que recomienda un juicio político ha sido colocado en agenda, pero no sometido a votación.

Sería difícil sacar adelante el juicio político que recomienda la Comisión Especial que investigó al pleno de la Cámara de Cuentas y que encontró supuestamente faltas graves en su accionar, debido a que el oficialismo que lo impulsa solo cuenta con 101 diputados. Necesitaría 127 para lograrlo.

Los partidos de la Liberación Dominicana (PLD) y Fuerza del Pueblo (FP) acusaron de oficialista a la comisión que indagó a los miembros del organismo fiscalizador del Estado y rechazaron que hayan cometido faltas graves.

Este escollo impediría que el oficialismo pueda sumar la votación especial de los 127 votos necesarios de la matrícula de los diputados.

Coinciden en que sus partidos rendirán informes disidentes, en vista de que en la comisión especial que pidió recomendar un juicio político a los miembros de la Cámara de Cuentas, no hubo consenso.

El PLD tiene actualmente 57 diputados que sumado a los 18 de Fuerza del Pueblo sumarían 75, de la matrícula de 189 que consta la Cámara Baja actualmente. En la actualidad son 189 legisladores en vista de que el diputado Miguel Gutiérrez, apresado en Miami, acusado de narcotráfico, no ha sido sustituido. De los 114 diputados restantes, 98 pertenecen al Partido Revolucionario Moderno (PRM).

El PLD señala que simplemente el oficialismo fue con una convicción desde antes de formarse la comisión de que los miembros de la Cámara de Cuentas fueran llevados a un juicio político.