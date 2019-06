Santo Domingo.- El diputado Levis Suriel advirtió que si los seguidores del presidente Danilo Medina insisten en modificar la Constitución con el fin de habilitarle para su repostulación dividirían al Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y echarían por el suelo las palabras del mandatario.

El legislador que sigue al expresidente Leonel Fernández consideró que República Dominicana sería ingobernable, si se impusiera otra reforma a la Carga Magna, porque la mayoría de los sectores se oponen a una reelección del mandatario.

“Pero no sería solo la división del PLD, el país está por encima de nosotros y yo le aseguro a ustedes que ese proyecto para modificar la Constitución no va a pasar, de la misma manera que ellos dicen que tienen los votos, que es mentira, yo les digo a ustedes que no va a pasar”, afirmó.

Añadió que “lo que viene para este país a partir de que haya un anuncio de parte del presidente de que va a modificar la Constitución, va a ser insoportable, por la inestabilidad, el quebrantamiento de la paz y del orden. No se podrá contener lo que pasará en el país y la división del partido será inevitable”, pronosticó el congresista leonelista.

Suriel dijo que de la única forma que se puede presentar el proyecto de modificación constitucional sería en base a la compra de voluntades y eso dañaría la imagen del buen gobierno que ha realizado Medina.