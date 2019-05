Con su denuncia de que lo amenazan, el diputado reformista Pedro Botello lo que está buscando es hacer ruido y mantener en la palestra pública su controversia sobre el tema del respeto a la Constitución, afirmó esta mañana el vocero del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gustavo Sánchez, a quien el legislador romanense acusa de intentar intimidarlo.

Dijo que Botello no logrará desviarlo de su responsabilidad como vocero del oficialismo en la Cámara Baja, que es impulsar los proyectos de desarrollo que necesita República Dominicana.

“Botello es un personaje de la Cámara que se caracteriza por hacer ruidos, hacer sonido, buscar sonido, tiene un comportamiento irregular, en su afán de buscar sonido ha querido naturalmente buscar quien es la persona que desde la Cámara puede generarle controversia y me encuentra a mi sobre la base de un delito de persecución”, sostuvo.

Agregó que “su delirio lo lleva a mantener el tema del respeto a la Constitución en agenda, que es un tema que él ha hecho causa común con otros, pero mi agenda es trabajar en la gobernabilidad del país, trabajando en los temas que son comunes al partido”.

Sánchez aseguró que es un hombre cercano al presidente Danilo Medina y que se mantendrá a su lado en la decisión que él adopte.

“Yo no quiero salirme del rol que me corresponde como líder del bloque de diputados del PLD, no le voy a hacer caso a un sonido que él está buscando solamente con el propósito de mantener en la palestra pública su tema”, sostuvo el legislador peledeísta.

Añadió que “mi tema es destacar la obra de gobierno que ha venido desarrollando el presidente Medina, destacar la humildad del Presidente en su cercanía con la gente, mi tema es procurar que las iniciativas que son propias del partido logren el consenso en la Cámara y yo no voy a salir de mi proceso, que haga lo que el entienda deba hacer, yo no le voy a responder a Botello”.

Ayer Botello, vicevocero del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) en la Cámara de Diputados, responsabilizó a Sánchez y al embajador adscrito a la Cancillería, Claudio de los Santos, de lo que le pueda ocurrir en su lucha en contra de una modificación constitucional que habilite al presidente Medina para una nueva repostulación.