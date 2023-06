Alberto Zabala: Jugadoras dominicanas están muy motivadas

«Sólo la modestia señala los actos de un hombre noble».

“Todas nuestras jugadoras dominicanas están muy motivadas para su enfrentamiento esta tarde contra Cuba, en el torneo de baloncesto femenino de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador”.

Así lo expresó anoche Alberto Zabala, entrenador del seleccionado nacional, tras la escuadra quisqueyana derrotar a México 76 puntos por 69 para mantenerse invicto en el Grupo A.

Cesarina Capellán se dispone a realizar ofensiva en el encuentro de anoche en que las dominicanas vencieron a las mexicanas 76 por 69. Foto: Manolito Jimenez

“Vamos con la decisión de avanzar a la final, para discutir la corona con el ganador del Grupo B: Puerto Rico e Islas Vírgenes”, sostuvo el técnico del equipo dominicano.

“Son dos grandes equipos. Las cubanas tienen una gran tradición, pero nuestras muchachas están jugando cada día mejor y espero que esta tarde se fajen en la defensa y evitar la pérdida de balones”.

Zabala, un gran conocedor del baloncesto femenino internacional, definió el choque de las cubanas y dominicanas como un gran encuentro.

“No será algo fácil, pero nuestras chicas saben que enfrentarán a un equipo fuerte y que sabe jugar los partidos cruciales”, indicó Zabala.

“El pueblo dominicano nos quiere ver en la final y esa es la meta”, manifestó el entrenador del conjunto criollo.

Quinteto

Conversé anoche con Zabala y le solicité que me dijera el quinteto inicial.

“Claro Leo, abriremos con Génesis Evangelista, Yohana Morton, Cesarina Capellán, Esmery Martínez y Sugeiry Monsac”.

Habla Portuondo

Por su lado, Ariel Portuondo, asistente de Sabala, reveló que trabaja con las jugadoras dominicanas en los detalles que son importantes para ganar partidos.

Consideró que será una dura batalla de dos equipos con inmensos deseos de triunfar para buscar la medalla de oro.

El choque está previsto para las siete de la noche.

