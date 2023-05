Amelia Alcántara niega agresión: «No soy víctima de nada»

Santo Domingo.- La comunicadora Amelia Alcántara negó este lunes ser víctima de violencia luego de que el pasado sábado se difundiera en redes sociales un video donde su pareja sentimental aparentemente le agrede físicamente mientras se encontraban en una discoteca.

Según explicó a través de videos publicados en su cuenta de Instagram, la modelo tuvo una discusión con su pareja debido a que le estaba viendo el trasero a otra mujer que se encontraba en el club nocturno.

Amelia y su pareja.- Fuente: Instagram Amelia Alcántara

Durante el reclamo, su novio se acercó a quejarse con un amigo sobre las peleas y celos de Alcántara, y en ese instante, tumbó el vaso que sostenía Amelia, causando que se derramara la bebida.

“No me quieran poner como víctima, que no soy víctima de nada ni de violencia y si lo fuera no lo permitiría”, manifestó.

La presentadora agregó que “uno discute con su pareja. ¿Quién no discute con su pareja? Señores, pero por Dios. Todo el mundo tiene discusiones con su pareja”.

Además, enseñó su rostro y refirió que de haber sido golpeada habría estado con moretones. Asimismo, aseguró que en caso de recibir maltrato físico se defendería “aunque sea con un botellazo”.

Suspensión laboral

A raíz de la situación, Santiago Matías, CEO de Alofoke Radio, anunció este lunes la suspensión de Amelia Alcántara como panelista del programa radial llamado “Sin Filtro”.

Según la publicación en la cuenta de Instagram de Alofoke, el cese de su función será hasta que las autoridades terminen las investigaciones por la supuesta agresión.

“Nuestra política acerca de la violencia en todos sus sentidos es clara. Como empresa le brindaremos todo el apoyo necesario, tanto legal y como de salud mental”, señaló.