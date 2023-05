Ana Gabriel protagoniza un exitoso reencuentro con RD

Durante dos noche consecutivas la cantante mexicana Ana Gabriel abarrotó el Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto, con la presentación de los dos primeros conciertos, de tres, que tiene pautados realizar en la República Dominicana, como parte de su gira mundial “Por amor a ustedes”.

“Esta noche” marcó el reencuentro de los dominicanos con la llamada “Luna de América”, tras casi 11 años de ausencia, desde aquella vez que se presentó en Altos de Chavón, conciertos que quedarán grabados en la mente y corazón de aquellos que tuvieron la oportunidad de disfrutarlos.

Ana Gabriel Salió a escena a las 9:26, y fue recibida de pies por un público deseoso de escucharla cantar y de disfrutar de principio a fin estos conciertos que lleva a cabo desde el pasado año.

Ana Gabriel

También te podría interesar: Ana Gabriel agota en 5 horas entradas de concierto en RD

Soy como quise ser, tema que se ha convertido en un himno en las redes sociales, especialmente en TikTok, continuó con el repertorio de éxitos que el público interpretó de principio a fin.

Una artista visiblemente emocionada, confesó que aunque tiene muchos novios y amantes, está casada con la República Dominicana.

“¡República Dominicana! ¡Aquí está su novia! Esa que hace 30 años vino por primera vez, después fui a Chavón y les pedí que no se alejaran mucho de mí y lo han cumplido, pero yo también. No les voy a decir que les he sido fiel, porque tengo muchos amantes”, manifestó la artista, quien también lamentó el hecho de no poder hacerse fotos con sus fans, ni recibir regalos para cuidarse de la covid-19 y poder cumplir su agenda de conciertos.

Baladas, boleros y reggae formaron parte de su repertorio, sin dejar de lado las rancheras, y para interpertarlas estuvo acompañada del grupo de mariachi Reyes de México, cuyos integrantes son dominicanos.

Su larga lista de éxitos no puede ser interpretada en una sola noche, por lo que la artista trato de complacer a sus seguidores fieles e interpretó algunos de ellos en forma de popurrí.

No sabes, Evidencia, Mar y arena, No a pedir perdón, Destino, Y aquí estoy, Baila el reggae, Mi talismán, No entiendo, Soledad, Cómo olvidar, Ahora, Hechizo, entre otros formaron parte de este desfile de éxitos.

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue un homenaje a Juan Gabriel y Rocío Durcal, al interpretar Hasta que te concí, Debo hacerlo y No me digas, este último, que según informó la artista, será grabado por ella en un estudio musical.

La artista mexicana que estuvo en escena por casi dos horas y medias, mantuvo la mayor parte del tiempo al público de pie, sobre todo al interpretar los temas Luna y El cigarrillo, este último tuvo que repetirlo por insistencia de los presentes.

La noche continuó con Quién como tú, La reina, Vámonos, Guitarra mía, No te hago falta, poniendo punto final a la noche con Simplemente amigos.

“La historia se repite esta noche con el último de los tres conciertos que “La reina”, tiene previsto en el Palacio de los Deportes de Santo Domingo.