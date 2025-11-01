Ariana Grande se une al elenco de la nueva temporada de ‘American Horror Story’

Los Ángeles.- Ariana Grande sigue adelante con su faceta como actriz y se suma al elenco de la decimotercera temporada de ‘American Horror Story’, de Ryan Murphy y Brad Falchuk, informó este viernes la casa productora de Murphy en Instagram.

En esta temporada, la protagonista de ‘Wicked’ compartirá escena con Jessica Lange, Sarah Paulson, Evan Peters, Angela Bassett, Kathy Bates, Emma Roberts, Billie Lourd, Gabourey Sidibe y Leslie Grossman.

Con ‘American Horror Story’, Grande vuelve a trabajar con Murphy, con quien ya había colaborado en 2015 cuando protagonizó ‘Scream Queens’, serie en la que también participaron Roberts y Lourd.

La nueva temporada

Por su parte Lange, Paulson, Bassett, Sidibe y Peters ya habían formado parte del universo de ‘American Horror Story’. Aunque aun no se tienen detalles de la trama de la nueva temporada de esta serie antológica de terror, algunos de los seguidores del director ya especulan con la posibilidad de que retome historias de entregas anteriores.

Ganadora de dos premios Emmy, ‘American Horror Story’ se estrenó por primera vez en 2011 y se ha popularizado por sus oscuras historias en las que aborda temas de terror psicológico, fenómenos sobrenaturales y aspectos sombríos de la sociedad.

Murphy también es reconocido por la serie de Netflix ‘Monster’, otro proyecto antológico que narra la historia de crímenes reales.