Bad Bunny lanza nueva canción «Un preview»

Bad Bunny se volvió tendencia una vez más luego de estrenar ayer lunes por la noche su nuevo sencillo y videoclip «Un preview», canción que no tardó en posicionarse en primeros lugares de lo más escuchado en las diferentes plataformas digitales.

En YouTube cuenta con casi tres millones de reproducciones en apenas doce horas y ocupa la posición 7 en tendencia musical en dicha plataforma. Mientras que, en Spotify se volvió una de las nuevas producciones más escuchadas.

En X (antiguo Twitter) el reguetonero boricua es tendencia gracias a su nueva canción.

«Ahora mi bicho es tuyo, a más nadie vo’a dárselo. Los culito’ por ahí, eso se canceló. Vamo’ pa’ RD, la hookah y el Barceló. Un piquete cabrón, nadie va a tumbárselo», dice el artista en una parte de la canción.

Fiel a sus raíces urbanas, la nueva canción del «Conejo malo», tiene beats clásicos del reggaetón, mezclados con sonidos más pop; sin embargo, lo que realmente ha llamado la atención de sus fans es la letra, pues sin perder su estilo, habla sobre la oportunidad de volverse a enamorar.

«Baby, yo no tengo miedo, no. De probarte y de enamorarme de nuevo. No me diga’ na’, yo no sigo consejo’, no…»