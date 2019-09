San Juan, (EFE).- El Gobierno de Bahamas rechazó este miércoles las “informaciones falsas” publicadas en redes sociales y medios locales que apuntan a que el huracán Dorian causó miles de muertos en el archipiélago, donde la cifra oficial de víctimas mortales se mantiene en 50.

El titular de Seguridad Nacional de Bahamas, Marvin Dames, manifestó a periodistas este miércoles sentirse preocupado por las informaciones de que la cifra de muertos ronda los 3.000, la mayoría en Islas Ábaco y Gran Bahama, así como algunos cayos, los lugares más afectados por el ciclón.

“Tenemos que ser extremadamente cautelosos con estas noticias, pues afectan a personas emocionalmente muy afectadas, y cuando publicamos esta información en las redes sociales u otros medios, se pueden complicar las cosas”, expresó.

“He escuchado a personas decir que el Gobierno está escondiendo los cuerpos. ¿Por qué creen que nosotros hacemos eso? Solo díganme, ¿qué ganamos con hacer eso?”, cuestionó Dames, al señalar que le gustaría saber dónde están esos cadáveres “para entonces ir a recuperarlos”.

Añadió que los equipos de rescate continúan meticulosamente inspeccionando las áreas más afectadas por el paso del ciclón.

“Solo podremos contar los cuerpos de los que encontremos”, dijo Dames al admitir que, debido a las fuertes inundaciones, teme que algunos nunca se encuentren. “Estamos minuciosamente buscando cuerpos por toda la isla. No nos estamos concentrando en una sola parte de la isla, pues se pueden imaginar cuán extenso es el archipiélago y sus cayos”, expresó.

“Ahora tenemos más personas en los equipos de rescate, por lo que las búsquedas deben ser organizadas y metodológicas. Tenemos que ir casa por casa, asentamiento por asentamiento, y cayo por cayo”, adelantó. Dames informó además que según reportes de los equipos de rescate, estos han recibido información de al menos 20 personas desaparecidas en Grand Bahama, pero no tienen un número oficial de los desaparecidos en las Islas Ábaco.

En tanto, el ministro de Salud de Bahamas, Duane Sands, enfatizó que los trabajos de búsqueda de cuerpos no será acelerado y negó que se estén llevando a cabo entierros masivos en las zonas afectadas.

“El país ahora se está beneficiando de la ayuda de muchos grupos de expertos y más de cien perros rescatistas”, agregó Sands a los periodistas.

“Pero esto hay que hacerlo de manera cuidadosa y no usando equipo pesado, que violaría la dignidad de los restos, por lo que no puedes usar una excavadora y hurgar en un área en particular”, indicó. Afirmó además que, hasta el momento, no se ha hecho ninguna autopsia.

Dorian azotó con vientos de categoría 5, la máxima, algunas islas de las Bahamas y recorrió después en paralelo al litoral toda la costa de EE.UU., desde el centro de Florida hacia el norte, e incluso llegó a las costas de Canadá.