La comediante Cheddy García y el abogado Carlos Ventura acudieron este miércoles a la Procuraduría General de la República, tras ser citados como parte de la investigación sobre la querella interpuesta por Chelsy Bautista García contra la fiscal actuante en un allanamiento presuntamente irregular realizado en su residencia, de donde fueron sustraídos varios objetos.

Cheddy García acudió en representación de su hija, quien se encuentra en China y la apoderó para dar seguimiento al proceso judicial.

La comediante explicó que con el sometimiento buscan sentar un precedente, al considerar que, más allá de las prendas y pertenencias sustraídas, el hecho provocó traumas emocionales y daños psicológicos a su hija.

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“Fuimos citados formalmente por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca). El magistrado y procurador adjunto Melvin Troncoso nos convocó con el propósito de iniciar el proceso de investigación oficial de este caso”, explicó el abogado Carlos Ventura.

El jurista calificó los hechos como “muy deplorables”, al señalar que la representante del Ministerio Público irrumpió de forma abrupta en un inmueble de terceros, causando daños y presuntamente sustrayendo pertenencias.

“Ahora este caso está en la Procuraduría. Agotamos todo el proceso; cuando no obtuvimos respuestas en la Policía, procedimos a demandar a la fiscal encargada y a todos los que participaron en el allanamiento. Esto constituye un atentado contra la seguridad, no solo de Chelsy, sino de cualquier ciudadano”, expresó.

Cheddy García responsabilizó a la fiscal Belkis Ulloa por lo ocurrido y afirmó que el objetivo del proceso es lograr justicia y evitar que hechos similares vuelvan a repetirse.

Por su parte, el abogado de la querellante sostuvo que en este tipo de violaciones el Estado está sujeto a responsabilidad civil y advirtió que llevarán el proceso hasta las últimas consecuencias.

El allanamiento se produjo hace más de tres meses en el sector Arroyo Hondo, en el Distrito Nacional.