El Ministerio de Interior y Policía informó este miércoles que el ciudadano haitiano Dimitri Albert Edouard Vorbe no podrá ingresar al territorio dominicano, debido a que mantiene vigente un impedimento de entrada desde el 13 de octubre de 2025.
La institución comunicó la medida a través de una publicación en la red social X, donde explicó que la restricción fue emitida conforme a una notificación de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y ejecutada por la Dirección General de Migración.
“El ciudadano haitiano Dimitri Edouard Vorbe no entrará al territorio dominicano. Mantiene impedimento de entrada vigente desde el 13 de octubre de 2025, conforme a notificación de la Dirección Nacional de Inteligencia ejecutada por la Dirección General de Migración”, publicó el Ministerio encabezado por Faride Raful.
Deportación hacia RD
La reacción de Interior y Policía surge luego de que trascendiera que las autoridades estadounidenses autorizaron la deportación de Dimitri Vorbe hacia República Dominicana, tras permanecer detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Miami bajo acusaciones de representar un riesgo para la política exterior de Estados Unidos.
El caso salió a relucir en medio del reciente acuerdo migratorio entre Estados Unidos y República Dominicana sobre traslado temporal de nacionales de terceros países, aunque las autoridades dominicanas han sostenido que dicho convenio excluye a ciudadanos haitianos.
Según documentos judiciales, Vorbe había presentado en 2025 una petición de habeas corpus ante una corte federal del Distrito Sur de Florida, alegando que su detención violaba el debido proceso. El ciudadano haitiano mantenía además un proceso migratorio activo para obtener residencia permanente en Estados Unidos mediante una petición familiar presentada por su hijo, ciudadano estadounidense, y contaba con Estatus de Protección Temporal (TPS).
No obstante, en septiembre de 2025 fue arrestado por agentes de ICE en su residencia en Miami y trasladado posteriormente al Centro de Procesamiento Krome.
De acuerdo con el expediente, el Gobierno estadounidense alegó, mediante un memorando atribuido al entonces secretario de Estado Marco Rubio, que Vorbe habría participado en actividades vinculadas a violencia y apoyo a pandillas en Haití, contribuyendo a la desestabilización de ese país.
La defensa rechazó las acusaciones y sostuvo ante el tribunal que no existían pruebas concretas contra su cliente, además de asegurar que no posee antecedentes criminales ni en Estados Unidos ni en Haití.
Pese a los argumentos de sus abogados, la solicitud de habeas corpus fue rechazada, tras lo cual las autoridades estadounidenses autorizaron su deportación hacia República Dominicana.