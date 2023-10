Béisbol de octubre llega con suspenso

PHOENIX, AP.— Ronald Acuña Jr., Matt Olson y los contundentes Bravos de Atlanta se han ganado un par de días de descanso y relajación después de una larga temporada regular de 162 juegos de las Grandes Ligas.

También lo han hecho José Altuve, Justin Verlander y los Astros de Houston, campeones defensores de la Serie Mundial, que ganaron la División Oeste de la Liga Americana en el último día de la temporada, junto con los Dodgers de Los Ángeles y los Orioles de Baltimore.

¿En cuanto a los otros ocho equipos de beisbol que se clasificaron para la exhibición de 12 equipos de octubre de la Major League Baseball?.

El cuadro de postemporada de la MLB está definido, y los enfrentamientos de comodines de la Liga Americana y la Liga Nacional comienzan el martes. Es el segundo año del nuevo formato de octubre, que incluye una ronda de apertura, una serie al mejor de tres con todos los juegos en el estadio del equipo con mayor clasificación.

En la Liga Americana, los Toronto Blue Jays, número 6, se enfrentarán a los Mellizos de Minnesota, número 3, y los Rangers de Texas, número 5, viajarán a los Rays de Tampa Bay, número 4. La Liga Nacional presenta a los Diamondbacks de Arizona número 6 contra los Cerveceros de Milwaukee número 3 y los Marlins de Miami número 5 contra los Filis de Filadelfia número 4.

Los Bravos, Astros, Dodgers y Orioles tendrán aproximadamente una semana de descanso antes de que comience la serie divisional.

Es un grupo de postemporada al que le faltan algunas de las franquicias más importantes del deporte. El toletero Aaron Judge y los Yankees de Nueva York pasarán octubre en casa. También lo harán los Mets de Nueva York y los Padres de San Diego, que gastan mucho.

Pero para los que se quedan, el camino hacia la Serie Mundial comienza pronto. Aquí un vistazo a las eliminatorias:

Enfrentamientos de comodín

Liga Nacional

Diamondbacks No. 6 contra Cerveceros No. 3

La serie de la temporada: los D-backs ganaron 4-2.

La cuestión: Arizona está de regreso en la postemporada por primera vez desde 2017 a pesar de perder sus últimos cuatro juegos de la temporada regular.

El velocista novato Corbin Carroll lidera una alineación versátil, mientras que el derecho Zac Gallen está entre los principales candidatos al premio Cy Young de la Liga Nacional. La alineación de los Cerveceros está liderada por el Jugador Más Valioso de 2018, Christian Yelich, mientras que el cuerpo de lanzadores tiene un sólido top tres con Corbin Burnes, Brandon Woodruff y Freddy Peralta.



Marlins No. 5 contra Filis No. 4

La serie de la temporada de beisbol : los Marlins ganaron 7-6.

El resumen: Los Marlins han tenido una historia de éxito que pasa desapercibida y lidiaron con un desastre climático en Nueva York durante algunos de los juegos más importantes de la carrera por el comodín. Luis Arráez ganó el título de bateo de la Liga Nacional con marca de .354, mientras que Jesús Luzardo y Braxton Garrett están en la cima de la rotación con el as Sandy Alcántara fuera por el resto del año por una lesión en el codo.

Los Filis están tratando de regresar a la Serie Mundial (perdieron ante los Astros el año pasado) y tienen una alineación profunda con Bryce Harper, Kyle Schwarber, Nick Castellanos y Trea Turner.



Liga Americana

Los Azulejos No. 6 y los Mellizos No. 3

La serie de la temporada: Empatado 3-3.

El resumen: Los Azulejos son un difícil sembrado No. 6 con una de las alineaciones más profundas del béisbol, que incluye a Bo Bichette, Vladimir Guerrero Jr., Matt Chapman, George Springer y Whit Merrifield. También están en lo profundo del montículo con Chris Bassitt, José Berríos, Kevin Gausman y Yusei Kikuchi. Los Mellizos fueron fácilmente el mejor equipo en una débil Central de la Liga Americana.

Esperan que algunos de sus mejores jugadores, como el campocorto Carlos Correa y el antesalista Royce Lewis, estén sanos después de luchar contra lesiones en las últimas semanas de la temporada.



Rangers No. 5 contra Rays No. 4

La serie de la temporada: los Rangers ganaron 4-2.

La cuestión: Los Rangers están liderados por la combinación estelar del medio cuadro de Marcus Semien y Corey Seager, quienes podrían terminar entre los cinco primeros en la votación del Jugador Más Valioso de la Liga Americana. El jardinero Adolis García también tuvo un gran año.

El cuerpo de lanzadores no tiene muchos nombres importantes que estén sanos, pero se ha mantenido estable con Dane Dunning, Andrew Heaney y Nathan Eovaldi. Los Rays fueron el equipo más popular del béisbol en las primeras semanas, pero fueron atrapados por los Orioles a mitad de temporada. Tampa Bay continúa prosperando a pesar de tener una de las nóminas más bajas de la liga. La alineación equilibrada incluye a Yandy Díaz, Isaac Paredes y Randy Arozarena. Zach Elfin y Tyler Glasnow lideran el cuerpo de lanzadores.

Mejores sembrados

Liga Nacional

Bravos de Atlanta No. 1. Tienen la mejor alineación del béisbol, liderada por la combinación velocidad-potencia de Acuña. Pero su mayor fortaleza es la profundidad. Olson acaba de concluir una temporada de 54 jonrones, mientras que Austin Riley, Ozzie Albies y Marcell Ozuna tienen al menos 30 jonrones. El cuerpo de lanzadores ha luchado contra las lesiones, pero el lanzador Spencer Strider lideró las mayores con 281 ponches. Ganaron la Serie Mundial en 2021. Acuña se lastimó durante esa carrera a los playoffs en 2021 y está ansioso por dejar su huella este otoño.

No. 2 Dodgers de Los Ángeles. Parecía que iban a tener dificultades para ganar la División Oeste de la Liga Nacional durante gran parte de la temporada, pero se incendiaron con un récord de 24-5 en agosto y no han mirado atrás. La alineación gira en torno a estrellas como Mookie Betts, Freddie Freeman y JD Martínez, mientras que el tres veces ganador del Cy Young, Clayton Kershaw, es el ancla del cuerpo de lanzadores. Ganaron la Serie Mundial en 2020.



Liga Americana

No. 1 Orioles de Baltimore. Podría decirse que son la mejor historia del béisbol, ganando más de 100 juegos sólo dos temporadas después de perder 110. Tienen una alineación joven y equilibrada, liderada por el receptor Adley Rutschman y el campocorto Gunnar Henderson. El cuerpo de lanzadores se apoya en el trío de Kyle Gibson, Dean Kremer y Kyle Bradish, quienes han estado sólidos la mayor parte de la temporada.

No. 2 Astros de Houston. Tropezaron en septiembre, pero enderezaron el barco justo a tiempo para tener la oportunidad de defender su título de Serie Mundial e incluso se recuperaron tarde para ganar la División Oeste de la Liga Americana. Los incondicionales de la franquicia Altuve, Alex Bregman y Kyle Turcker lideran la alineación, mientras que la rotación incluye a Verlander, tres veces ganador del Cy Young, y Framber Valdez.

Juegos de hoy

No hay juegos programados

Juegos de mañana

3:00 PM Texas en Tampa Bay (Inicio serie)

4:30 PM Toronto en Minnesota (Inicio serie)

7:00 PM Arizona en Milwaukee (Inicio serie)

8:00 PM Miami en Philadelphia (Inicio serie)