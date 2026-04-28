Redacción. – Ni la fama ni el éxito garantizan historias de amor correspondidas. Diversas figuras del entretenimiento han enfrentado rechazos públicos o situaciones incómodas, evidenciando que el desamor también forma parte de la vida de las celebridades.

Uno de los casos más comentados fue el de Lizzo, quien intentó acercarse a Chris Evans mediante mensajes directos, generando amplia conversación en redes.

Asimismo, Taylor Swift ha sido vinculada a un episodio en el que no logró concretar un acercamiento con Bradley Cooper, alimentando titulares sobre relaciones en Hollywood.

En otro caso, Lindsay Lohan fue desmentida por James Franco, tras versiones que apuntaban a un supuesto vínculo entre ambos.

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Rihanna, protagonista de varios rechazos

La cantante Rihanna ha estado en el centro de distintas historias. Figuras como Justin Bieber y Drake han sido asociados a intentos de conquista que no prosperaron.

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De igual forma, el actor Leonardo DiCaprio habría intentado acercarse a Cara Delevingne, sin éxito.

Diferencias y percepciones personales

El cantante Niall Horan, exintegrante de One Direction, también figura en estas historias tras intentar acercarse a Katy Perry, quien no mostró interés.

En el entorno de Harry Potter, Emma Watson reveló que tuvo sentimientos por Tom Felton, sin ser correspondida. Asimismo, Daniel Radcliffe también fue vinculado a un caso de interés no correspondido.

El impacto de las redes sociales

En la actualidad, estos episodios trascienden con rapidez. La cantante Billie Eilish habría ignorado un mensaje de Shawn Mendes, lo que generó reacciones públicas.

En el ámbito digital latino, la influencer Kenia Os también ha sido relacionada con historias de interés no correspondido.

Estos casos reflejan que el rechazo no distingue entre fama o anonimato, y que incluso las figuras más admiradas pueden enfrentar situaciones sentimentales no correspondidas, muchas veces bajo la mirada global.