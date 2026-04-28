Centro de Formación Actoral Clara Luz Lozano gradúa nueva generación de talentos escénicos

Santo Domingo, RD. — Con entusiasmo y respaldo del sector cultural, el Centro de Formación Actoral y Artística Clara Luz Lozano – Producciones Las Tablas celebró la graduación de una nueva promoción de estudiantes, marcando el cierre de una etapa formativa y el inicio de nuevos retos en cine, teatro y medios audiovisuales.

Una ceremonia entre arte y reconocimiento

La actividad reunió a familiares, invitados especiales y figuras del ámbito artístico, entre ellas Ángela Bernal, Jacquelin Estrella, María Tavares, Tito Rodríguez, Hugo Devana, Fausto Rojas y Johnnié Mercedes, quienes fueron reconocidos por su aporte al teatro, cine y televisión.

Más allá de la entrega de certificados, la ceremonia resaltó el talento, la disciplina y la evolución artística de los graduandos, destacando que la formación actoral impacta tanto en lo profesional como en lo humano.

Formación integral con visión artística

La directora del centro, Clara Luz Lozano Rosario, ha construido una trayectoria basada en la enseñanza, la creación escénica y la formación de nuevas generaciones.

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Su metodología se sustenta en la disciplina, la sensibilidad, la verdad escénica y el desarrollo personal, integrando herramientas como:

Actuación para cine, teatro y televisión

Expresión emocional y manejo escénico

Trabajo frente a cámara

Construcción de personajes

Fortalecimiento de la confianza personal

Durante años, ha acompañado procesos formativos dirigidos a niños, adolescentes, jóvenes y adultos, consolidando una propuesta educativa centrada en el crecimiento artístico y humano.

Un proyecto en expansión

Hace tres años, Lozano fundó el Centro de Formación Actoral y Artística, con el objetivo de crear un espacio para el desarrollo de talentos emergentes y promover el arte como herramienta de transformación social.

Este logro representa años de entrega y compromiso con la cultura, reafirmando su misión de formar artistas capaces de impactar tanto en los escenarios como en la sociedad.

Convocatoria abierta

El centro informó que las inscripciones continúan abiertas, dirigidas a personas interesadas en descubrir su vocación artística, fortalecer sus habilidades y emprender su camino en la actuación.

Con esta graduación, el Centro de Formación Actoral Clara Luz Lozano consolida su papel como plataforma de impulso para nuevos talentos, apostando por una formación que combina técnica, creatividad y desarrollo humano.