Botello aclara es inquilino de apartamento

El diputado reformista Pedro Botello aclaró esta mañana que es en calidad de inquilino el apartamento que ocupa en Malecón Center el cual forma parte de los bienes identificados como adquiridos a través de una mafia que estafó con más RD$2,500 millones a los ahorrantes de la Cooperativa de Ahorros y Crédito Herrera (Coop-Herrera).

Informó que en las próximas horas abandonará el inmueble que ocupa y lo entregará al señor Cristóbal Mariano, que fue la persona que le alquiló el local. Añadió que el alquiler se hizo cumpliendo todos los requisitos legales y que está al día en el pago de sus mensualidades.

Te puede interesar leer: Cooperativa Herrera alteraba contabilidad

Aclaró que actualmente es abogado de la señora Simona Borsilea, a nombre de quien aparecen la mayoría de los bienes adquiridos por Gabriel Santana Borsilea, uno de los acusados de la estafa multimillonaria.

Santana Borsilea es pariente de Simona Borsilea.

Botello dijo que ser abogado no lo inculpa de nada porque está realizando una labor meramente profesional.

Al mismo tiempo reconoció que en el pasado ha sido abogado en varios procesos del señor Santana Borsilea.

«Mi participación en el inmueble es en calidad de inquilino del señor Cristóbal Mariano que fue la persona que me alquiló el apartamento, y en cuanto a Gabriel Santana he servido como abogado de él en varios procesos que cursan en los tribunales, no como representante. En este proceso el abogado de Gabriel Santana es Félix Damián, yo estoy representando a la señora Simona Borsilea, una víctima que ha sido arrastrada al proceso», explicó Botello.

Operación Búho

El pasado miércoles el Ministerio Público encabezó la denominada Operación Buhó en la que anunció el desmantelamiento de una supuesta red que estafó con más RD$2,500 millones a los ahorrantes de la Cooperativa de Ahorros y Crédito Herrera (Coopherrera).

En allanamientos los fiscales apresaron a los principales ejecutivos de la institución, entre ellos a su presidente Jorge Eligio Méndez.

También fueron apresados Gabriel Santana Borsilea, Kenia del Carmen Liriano Pérez, Ana Cecilia Tejada Santos de Álvarez, Simona Borsilea, Jacer Eliazar Mejía Pereyra y Julio César Minaya.