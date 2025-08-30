Caen ventas en mercados DN

En los mercados de la Feria Ganadera, Villa Consuelo y la avenida Duarte, los pasillos lucían vacíos de compradores ayer sábado (día regularmente concurrido), que coincidió con el fin de mes, fecha de cobro de empleados públicos y privados.

Comerciantes de la capital reportan un desplome en la venta de productos alimenticios, en comparación con años anteriores en el mes de agosto.

«No hay dinero en la calle, eso lo saben hasta los chinos de Bonao, se vende poca carne las últimas semanas», declaró Julio Ferreras, carnicero del mercado de Villa Consuelo./Foto Jorge González