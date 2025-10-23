A media mañana, las principales avenidas de la capital estaban casi desiertas.

Las calles del Gran Santo Domingo lucían práctica­mente vacías este jueves, luego de la suspensión de las labores de empleados públicos y privados no esenciales, como medida preventiva ante los efec­tos de la tormenta tropical Melissa que obligó a la emi­sión de alerta roja para va­rias provincias por posibles inundaciones.

En un recorrido realizado por El Nacional, solo esta­ban operando con el per­sonal mínimo, supermer­cados y colmados, clínicas y hospitales, estaciones de combustibles y empresas de transmisión y distribu­ción eléctrica.

Además de empresas de telecomunicaciones, de funcionamiento continuo (como plantas industriales o de energía, empresas de seguridad y vigilancia pri­vada, así como farmacias.

Resaltó que la previsión se tomó en las provincias Santo Domingo, Distrito Nacional, San Cristóbal, Peravia, San José de Ocoa, Azua, San Juan, Barahona, Pedernales.

Las calles del Gran Santo Domingo están desiertas por la alerta roja ante la tormenta tropical Melissa

Instó que en estas demar­caciones, la población, es­pecialmente en zonas vul­nerables debe tomar las medidas necesarias para resguardar su vida y aten­der a cualquier llamado de las autoridades competen­tes.

El Gobierno dispuso ade­más que, en todos los casos, el personal deberá limitar­se al estrictamente necesa­rio para mantener la aten­ción de esos servicios que la población pueda reque­rir en caso de emergencia.

Las autoridades instruye­ron que las medidas que buscan proteger la segu­ridad de los trabajadores no afecten sus derechos ni beneficios laborales y que sean reanudas a partir de esta medianoche.

El martes, el presidente Luis Abinader ordenó sus­pender la docencia y pos­teriormente las labores de empleados públicos y pri­vados que brindan servi­cios no esenciales en caso de emergencia.

Ayer se registró un fuerte congestionamiento vehi­cular y aglomeraciones en distintos puntos de la capi­tal, luego de que empleados del sector público y privado abandonaran sus lugares de trabajo a la 1:00 de la tarde, atendiendo a la disposición del Gobierno ante los efec­tos de la tormenta tropical Melissa.