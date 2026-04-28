Presentan proyecto para convertir República Dominicana en un destino turístico especializado del Caribe

Con la finalidad de promover la aviación turística, traer mayores inversiones y proyectar a República Dominicana como uno de los destinos especializados de la región para turismos de aviación la empresa Universal Aviatión especializada en ofrecer asistencia en tierra anunció que realiza diversas actividades para traer al país flota de embarcaciones.

La información la ofreció su director general en República Dominicana, Danilo Rosario Jiménez, quien desarrolló en Palm Beach, Florida Estados Unidos durante una agenda de encuentros con propietarios de aeronaves, operadores de superyates y actores clave del segmento premium, fortaleciendo la visibilidad del país dentro de este circuito altamente especializado.

“El ‘Super Yacht Rendezvous’ constituye una plataforma estratégica para proyectar a República Dominicana ante una audiencia altamente calificada. Desde Universal Aviation, facilitamos una experiencia integrada que conecta la llegada aérea con una oferta náutica de primer nivel, bajo estándares internacionales de servicio”, expresó Rosario Jiménez.

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El evento reunirá a una selecta flota de superyates y a un público internacional de alto poder adquisitivo, en una agenda orientada al networking de alto nivel, experiencias exclusivas y relacionamiento entre los principales actores del segmento.

La elección de la Marina de Casa de Campo como sede reafirma su posicionamiento como la meca del turismo náutico de lujo en el Caribe, un enclave que combina infraestructura de clase mundial, privacidad y una propuesta lifestyle alineada con las exigencias del viajero internacional.

República Dominicana continúa consolidándose como una plataforma regional del turismo de lujo, respaldada por una combinación de conectividad aérea, infraestructura marina de alto nivel y una oferta de hospitalidad en evolución constante.

En ese contexto, Casa de Campo se afianza como uno de sus principales referentes, mientras Universal Aviation aporta los estándares operativos que permiten articular una experiencia verdaderamente integrada desde la llegada aérea hasta la experiencia en destino