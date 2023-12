Caos en el transporte en la avenida Duarte

El entorno de la avenida Duarte se ha convertido en un pandemonio donde impera el desorden, los largos taponamientos vehiculares y humanos, a lo que se agrava con los comerciantes que ocupan las calles de los dos lados lo que dificulta el tránsito.

La parte más caótica está al norte de la avenida 27 de Febrero, donde se forman taponamientos que conllevan horas para poder salir y que indigna a conductores y transeúntes que pierden horas de su tiempo en esa zona.

La situación ayer fue tan crítica, que los tapones copaban todas las calles paralelas y no paralelas a las avenidas 27 de Febrero y la Duarte, incluyendo las calles José Martí, Manuel Diez, Juan Evangelista Jiménez, entre otras.

En los últimos días el tránsito ha sido caótico en las principales calles y avenidas del Distrito Nacional y Santo Domingo, debido a las festividades navideñas. Sin embargo, las autoridades encargadas de poner orden se hacen de la vista gorda, como ocurrió ayer en la avenida Duarte, cuando el conductor de la guagua blanca que se ve al fondo mantuvo obstruido el tránsito por espacio de media hora

Las personas que se encontraron ayer atrapadas en las paradas de esa zona le dio trabajo encontrar vehículos por las largas filas de vehículos que se prolongaron en la Duarte y en las en las calles que la cruzan.

Mar humano

Esa arteria comercial parecía el desborde de un mar humano y vehicular que matizaba un mayúsculo desorden ante la ausencia de los agentes de Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT).

“Esto es insoportable, fui a buscar a mis padres a la parada de San Juan de la Maguana y duré más de una hora porque casi todas las calles de esa área estaban taponada”, se quejó Rodolfo Jiménez.

Otros de inconvenientes que enfrentaron los pasajeros en las paradas de las zonas era que solicitaban servicios de taxis y no llegaban para no enfrentarse a las largas filas de de vehículos y de personas que cruzan las calles en masa.

Ausencia Digesett

Muchos de los conductores se quejan de la falta de los agentes de la Digesett pasa poner el orden en las concurridas intersecciones de la zona Duarte y José Martí, una de las arterias comerciales más concurridas del país.

Arropan calles

Comerciantes de la avenida Duarte y los buhoneros han instalado carpas para la venta de ropa ocupando parte de las calles de ambos lados, sin que las autoridades municipales tomen medidas, lo que deja poco espacio para el tránsito y hasta a los transeúntes, que se exponen a ser atropellados por los vehículos.

Ayer uno una guagua que duró más de media hora con la calle obstruida, lo que desesperó a muchos conductos a salir del vehículo.

“Lo peor es que ente este desorden no aparece un solo Digesett, si hubiese sido para poner multa, ahí sí aparecen. yo no se de donde ha salido tanta gente y tanto vehículo. En definitiva, en estos momentos no se puede salir a las calles”, lamentó Arsenio Montero, quien sufrió los estragos del tránsito ayer.

Sur de la 27

El tramo de la Duarte donde el tránsito fluía más era en la parte sur de la 27 de Febrero donde están las principales tiendas.