Santo Domingo.- Para los jugadores de lotería, los sueños son una clave para ellos poder sacarse el premio y así lograr salir de la miseria en que vive la mayoría de quienes se dedican a esa práctica en República Dominicana, donde se estima que se juega más de 100 millones de pesos al día.

En los encantos de la lotería, el hombre da cinco, mientras la mujer es seis, por lo que al soñarse con un hombre y una mujer haciendo el amor debe jugarse el 56, si alguien quiere resultar premiado.

Te puede interesar leer: Apostadores tienen 140 años jugando lotería en busca de resolver economía

Muchos juegan «hasta que el Sol va a salir», como el caso de Abraham Domínguez, quien asegura que ha jugado hasta ocho mil 500 pesos en un día, porque, según afirma, «siempre tiene suerte» y se saca.

«Yo he jugado hasta ocho mil 500 pesos en un día. En una ocasión, tenía un dinero que me habían dado mis hijos, y como no necesito eso para comer, lo jugué y no me saqué nada. Pero al otro día me saqué un palé de 50 pesos (50 mil)», dijo Domínguez.

Mientras, una mujer residente en Sabana Perdida, quien se identificó como Laura Rodríguez, dijo que al soñarse con una jaiba, jugó el número tres y se sacó dos mil 200 pesos.

De acuerdo a la numerología de los apostadores de lotería, la jaiba da tres, si está dentro de la cueva.

El que se sueña con cosas malas debe jugar 17, y si es sangre, el 18, mientras que si el sueño es con un muerto, significa que saldrá el 48, de acuerdo a los jugadores. El hospital es 73 y un ladrón (79).

¿Cómo apostadores combinan sueños y números para jugar lotería? 3

El número de bancas de lotería ha aumentado de manera significativa en los últimos años a nivel nacional, y ya en los barrios de las principales ciudades se observan más negocios de ese tipo que escuelas.

También puede leer: De «Lotería Caraquita» al auge de las bancas en RD

La lotería es un truco que se ideó solo para ganar, nunca para perder.

El que juega un número de un total de 100, tiene una posibilidad de ganar y 99 de perder, pero los jugadores no toman ese aspecto en consideración y se hacen adictos, a tal punto que muchos toman dinero prestado para saciar su vicio.