El Partido Comunista del Trabajo (PCT) advirtió sobre lo que considera una pérdida de soberanía nacional debido a la profundización de los vínculos de subordinación del Gobierno dominicano con los Estados Unidos.

El secretario general de la organización, Aquiles Castro, sostuvo que la política exterior actual compromete la independencia del país frente a los dictámenes de Washington.

Castro denunció que la renovación de los permisos para la permanencia de tropas y equipos militares estadounidenses en territorio dominicano funciona como un mecanismo para encubrir el establecimiento de una base militar permanente.

Según el dirigente, el uso del territorio nacional como enclave para fuerzas extranjeras se justifica oficialmente bajo la lucha contra el narcotráfico, pero constituye una presencia militar continua.

La organización criticó asimismo la alineación geopolítica del Poder Ejecutivo, citando el reciente decreto que califica como terroristas al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y al movimiento Hezbolá.

Documento del Partido Comunista

El documento emitido por el PCT señala que la infraestructura militar de los Estados Unidos en suelo dominicano ha sido utilizada anteriormente para acciones contra Venezuela y advirtió sobre posibles amenazas hacia Cuba en el contexto actual.

El secretario general del PCT calificó la postura gubernamental como una violación a la soberanía y exhortó a los sectores democráticos y patrióticos a manifestar un rechazo firme ante estas medidas.

La organización concluyó con un llamado a evitar la repetición de procesos históricos donde la cesión de soberanía ante potencias extranjeras generó consecuencias negativas para la nación.