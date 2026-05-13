El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, afirmó que el memorando de entendimiento o acuerdo bilateral con Estados Unidos para la recepción de personas deportadas no compromete la soberanía nacional.

El funcionario señaló que el acuerdo tendría una vigencia aproximada de un año, aunque aclaró no tener la certeza total sobre la duración exacta del plazo.

Según Paliza, las solicitudes de recepción de extranjeros estarán sujetas a la aprobación del Estado dominicano.

El acuerdo

El ministro sostuvo que el país mantiene la facultad de aceptar o rechazar los requerimientos según lo estipulado en el instrumento jurídico. El convenio se inscribe en el marco de la iniciativa de cooperación bilateral denominada «Escudo de las Américas».

El acuerdo contempla el ingreso temporal de un número limitado de nacionales de terceros países, con la exclusión explícita de ciudadanos haitianos y menores de edad no acompañados.

Esta disposición responde a los acuerdos de seguridad suscritos con Estados Unidos y a la sensibilidad del contexto migratorio en la República Dominicana.

El ministro favoreció que el Ministerio de Relaciones Exteriores realice una presentación detallada para desglosar los aspectos técnicos de la decisión.

Según el funcionario, es necesario que la Cancillería explique el alcance del memorando de carácter no vinculante para que la sociedad comprenda los términos de la cooperación internacional.