Considera inoportunas medidas migratorias tomadas por gobierno

Santo Domingo. – El coordinador de la Mesa Nacional para las Migraciones y Refugiados en República Dominicana (Menamird), William Charpantier, consideró como inoportunas e injustificadas las medidas migratorias tomadas por el gobierno dominicano en contra de los indumentados.

Mediante comunicado de prensa William Charpantier aclaró que no se está en una guerra entre ambas naciones.

«Nosotros entendemos que el Gobierno Dominicano tiene todo el derecho de tomar medidas migratorias pero estas medidas deben llevarse a cabo en el marco del respeto de los derechos fundamentales de las personas, y no tomar medidas por venganzas porque en Haití y República Dominicana no tenemos guerra», enfatizó.

Agregó que saludan que el gobierno disponga la militarización pero que se deben respetar los derechos fundamentales de las personas consagrados en la Constitución.

«Nosotros saludamos que el gobierno disponga la militarización, que tiene su derecho para hacerlo pero de ahí a tomar medida en contra de una comunidad indefensa con sentimientos de odio, discriminación racial o xenofobia dentro de una forma conexas de intolerancia en perjuicio de la población inmigración haitiana constituye una violación de los derechos fundamentales de las personas consagrados en la Constitución, donde se van a limitar el acceso a la salud a los supuestos inmigrantes irregulares o ilegales», señalo Charpantier.

Además, dijo que, siendo la República Dominicana miembro de la comunidad internacional, esas acciones loables no tienen relación con las políticas migratorias que se están tomando en contra de los inmigrantes haitianos en el país.

«Se está utilizando como instrumento el Consejo Nacional de Migración para darle un piso de legalidad para implementar una tenaz persecución en contra los inmigrantes haitianos que viven en la República Dominicana», señaló.

Charpantier aclaró que las medidas migratorias ordenadas por el Gobierno va a perjudicar a los dominicanos de origen haitianos que no tienen documentos y que desde el año 2014 por ley están amparados.

«Existe una Ley 169-14 que permite que los hijos de los haitianos nacidos aquí puedan tener un documento de identidad que no se ha aplicado», sostuvo.

El coordinador de la Menamird, cree oportuno que ambas naciones deben moderar el tono de sus discursos para facilitar una salida a la situación de inestabilidad al otro lado de la frontera.

«Solamente la República Dominicana ejerciendo su derecho soberano puede controlar la frontera pero en medio de esta crisis que padece Haití es cruel, es inhumano tomar esas medidas que se están tomando dándole piso a la legalidad en el Consejo Nacional de Migración», precisó.