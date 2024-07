El Código Penal está en la cuerda floja y salvo que el presidente Luis Abinader convoque una legislatura extraordinaria tendría oportunidad de ser aprobado en el presente cuatrienio, coincidieron esta mañana el vocero del bloque de senadores del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Yván Lorenzo y el diputado de la Fuerza del Pueblo (FP), Hamlet Melo.

Igualmente criticaron la prisa del gobierno en que la iniciativa sea aprobada por el actual Congreso.

«Pienso que el Código Penal está en la cuerda floja, ellos pidieron un plazo de 6 días, fue ayer, el plazo vence faltando dos días para terminar la legislatura, salvo que el Presidente convoque a una extraordinaria sería a los nuevos legisladores que le va a tocar conocer esa pieza, que es lo que el gobierno de Luís Abinader no quiere por que ellos están actuando con irresponsabilidad y quieren repartir la responsabilidad con algunos legisladores de bancas de oposición que no acataron la línea de su partido. Como es el caso nuestro que hay diputados que no acataron la línea del PLD porque han vinculado al tema a asuntos religiosos», sostuvo.

Añadió que «yo dudo que faltando dos días para terminar la legislatura el proyecto se pueda conocer, porque es que cuando venza el plazo de 6 días otorgado a la Comisión Especial que estudia la pieza, estaremos a 24 de julio, dos días antes de finalizar esta legislatura».

Hamlet Melo

De su lado el diputado de la Fuerza del Pueblo por la provincia La Altagracia, Hamlet Melo, consideró que lo ideal sería que el Poder Ejecutivo llame a una legislatura extraordinaria para que la comisión pueda discutir la iniciativa con serenidad.

Al mismo tiempo criticó la rapidez con la que se ha querido pasar el Código después de 20 años deambulando en el Congreso Nacional.

«La pieza es importante, la Fuerza del Pueblo quiere un Código Penal, pero cuál es la prisa, de hecho el Código no perime ahora, le queda una legislatura más, entonces si queremos hacer un Código como lo necesita la sociedad debemos hacerlo sin prisa, obviamente queremos aprobarlo con los partidos de oposición, esa es la intención”, sostuvo.

Lila Alburquerque

Mientras que la diputada reformista Rafaela Alburquerque dijo que no ve voluntad política para sancionar la pieza en esta legislatura.

“¿Le digo lo que yo veo? No hay Código; nos quedamos con el mismo que está. Eso es lo que yo veo”, dijo .

Magda Rodríguez

En tanto que la presidenta de la Comisión de Género, de la Cámara Baja, Magda Rodríguez, afirmó que “si el Gobierno quiere aprobar un código, puede convocar una legislatura extraordinaria o podemos trabajar todo el tiempo que sea necesario”.

El plazo

La Cámara de Diputados aprobó este jueves la extensión del plazo de 6 días que solicitó la comisión especial que estudia el proyecto. No obstante deberá rendir un informe a más tardar el miércoles, dos a dos días del cierre de la actual legislatura. Si se logra aprobar, pasará al Senado.