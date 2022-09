Crónica del presente: ¡Presidente, bien!

La columna anterior, del lunes 12 de septiembre de este año, se titulaba ¨Muy bien, Presidente¨, y le pusimos ese reconocimiento por la decisión correcta, responsable, propia de un presidente de la República Dominicana ordenando “Prohibir la entrada a territorio dominicano de un deslenguado ex primer ministro de Haití, acompañado de una avanzada delictiva, asesina, criminal, violadoras de niñas, que han dado muerte en su territorio a más de 1500 personas, hombres , mujeres, niñas y niños, que no tienen destino en su país, que sufren los rigores del hambre, porque Haití no produce alimentos en términos agrícolas e industriales, para alimentar una población de más de 10 millones de seres humanos”.

Puedes leer: Crónica del presente: ¡Muy bien, Presidente!

Luis Abinader, ahora en la semana pasada en territorio estadounidense participó en una reunión ante el Consejo de la funesta Organización de Estados Americanos, (OEA), en Washington.

En una exposición en la que hizo uso de la palabra dijo: ¨ Es imposible negar el peligro que representa que un Estado no tenga el control y monopolio de la fuerza sobre su territorio. Nos enfrentamos a la posibilidad real de que bandas criminales que operan en Haití intenten transgredir la integridad territorial y traten de alterar el orden y seguridad ciudadana en nuestro país¨.

Esa denuncia responsable la hizo públicamente, ha sido transmitida a todos los medios de comunicación más importantes, de Estados Unidos, sino también en medios de comunicación de numerosos países de América y de Europa.

Las reuniones que usted ha realizado con diferentes personalidades del gobierno estadounidenses, entre las cuales hay dos mujeres muy impórtantes como la Vice Presidente del gobierno Kamala Harrys, mulata atractiva y con la señora Presidente de la Cámara de Representante Nancy Pelosi, y conversó con numerosas personalidades, haciendo señalamientos serios y peligrosos para la nación dominicana.

El Presidente Abinader, hablando con responsabilidad y pidiendo a la Organización de las Naciones Unidas y a la funesta Organización de Estados Americanos, (OEA), advirtiendo y señalando el recrudecimiento de la crisis en el ¨Conglomerado Humano¨, que no es pueblo en proceso de desarrollo, no es nación, ni Estado organizado como república, señaló el Presidente dominicano que en ese vecino existe una ¨guerra civil de baja intensidad¨.

Nuestro Presidente, señaló la necesidad de que la ONU y la OEA, entrenen y capaciten a los policías haitianos, porque no solo Puerto Príncipe sino la mayor parte del territorio haitiano, está bajo el control de las bandas paramilitares que han traído la necesidad de que sean cerradas varias embajadas, están Francia y Canadá y España, de las tres, dos responsables de esa penosa situación, que amenaza a nuestro país.

El Presidente Abinader, actuando correctamente, ordenó el cierre de la Embajada dominicana en Puerto Príncipe, y los Consulados dominicanos fueron cerrados también, trasladando todo el personal, funcionarios de la embajada y empleados, a nuestro país.

El autor de esta columna espera que los Partidos políticos dominicanos, encabezados por el Partido de la Liberación Dominicana, fundado por Juan Bosch, el Gran Maestro Político Dominicano y de América, que en su corto periodo en el Poder como Presidente, en 1963, mantuvo una actitud inolvidable, valiente y responsable, que tuvo repercusión internacional.