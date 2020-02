Un país sobrecargado

Es cierto que la paz y la democracia imperante han costado mucha sangre a nuestro pueblo.

La sociedad es un organismo en que los excesos y las deficiencias se expresan de forma dialéctica.

Si en la sangre existe un exceso de glóbulos rojos se habla de poliglobulia o policitemia.

Un bajo índice de eritrocitos constituye una anemia.

En ambos casos hay que formular los correctivos de lugar.

El hierro tiende a corregir algunas anemias.

Pero el el exceso de células rojas a veces deviene en una sangría (sacar una cantidad de sangre de las venas), con lo cual el sistema disminuye esa sobrecarga.

El presidente de la República es el jefe del equipo médico que atiende a un paciente llamado República Dominicana.

Como reputado médico con casi ocho años de especialidad está muy atento a las complicaciones.

¿Cuáles?

Bacterias nosocomiales:

Que pueden infectar a su paciente y la pericia está en tomar a tiempo las medidas profilácticas y separar y condenar a aquellos bichos que están llevando la nave a pique.

Hablar con su paciente:

Como lo hizo en estos días, pocas palabras y un mensaje pacificador.

Trasplante de médula ósea:

Resulta que no era solo anemia que tenía nuestro paciente sino una leucemia que la gente conoce como cáncer líquido de la sangre al que se añade una anarquía de los glóbulos blancos.

Los familiares del paciente, unos diez millones, reunidos en 48 mil kilómetros cuadrados , en el mismo trayecto del Sol, apostados en la puerta del centro médico estaban divididos ¡que lo operen! gritaban unos, y otros: !Que le den libertad! reclamaban con fuerza.

Era un momento que requería de firmeza, equilibrio y moderación.

El emperador Julio César llamó al jefe del equipo médico y le dijo “Tú que todo lo puedes, dime ¿qué hago?”

— suspende la cirugía hasta que nuestro paciente recobre la calma y si es posible, que su indignación baje un poco…

–“Doctor: ¿pero esto nunca había ocurrido?”.

Después de consultar al Oráculo de Delfos miró hacia el norte donde yacía impertérrito el Dios Pompeo; consultó al Sanedrín pues Julio viene de esa tradición; se reunió con los apóstoles; trató de multiplicar los peces y el pan…

Pues las reservas se habían agotado en el costoso tratamiento.

Judas negó que había propuesto que se dieran como buenos y válidos los calmantes que venían en papeles aduciendo que en la antigüedad sólo existían los ábacos y que eso de computadoras era parte del guion de la película “Back to the future”.

En una reunión celebrada debajo de una mata en las bodas de Caná, de vino, se decretó comprar todos los papiros existentes para imprimir los designios del 2020.

El pueblo (paciente) estaba lleno de angustias y de indecisiones y exhausto entonces, en el quirófano le pregunto al jefe del equipo médico:

“¿Y ahora, quién podrá defenderme? “

Calma —dijo el médico— lo tuyo es para marzo

Nota final: las fechas, los nombres y las circunstancias son especulaciones de evasión creativa del autor.