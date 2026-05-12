Estos son los ratones que transmiten el hantavirus

La transmisión del hantavirus a seres humanos está vinculada exclusivamente a especies específicas de roedores silvestres, según los protocolos de vigilancia epidemiológica vigentes.

El contagio se produce principalmente por la inhalación de partículas virales presentes en las excreciones, orina y saliva de estos animales.

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En América del Norte, el principal reservorio es el ratón ciervo (Peromyscus maniculatus), junto al ratón de pies blancos (Peromyscus leucopus).

Peromyscus leucopus, vector del hantavirus.

Por su parte, en América del Sur y regiones del Cono Sur, el vector principal es el ratón colilargo (Oligoryzomys longicaudatus). Otros transmisores identificados en zonas continentales incluyen la rata arrocera (Oryzomys palustris) y la rata algodonera (Sigmodon hispidus).

Oligoryzomys longicaudatus.

Ratas en República Dominicana

Los organismos de salud pública aclaran que los roedores domésticos comunes, como la rata de alcantarilla (Rattus norvegicus) y el ratón de casa (Mus musculus), no son portadores de las cepas que derivan en el síndrome pulmonar por hantavirus.

Rattus norvegicus

Esta distinción biológica es el factor principal por el cual la región del Caribe insular se mantiene libre de la enfermedad, dada la ausencia de las especies silvestres mencionadas en su ecosistema.

Hantavirus

A nivel regional, las autoridades mantienen el monitoreo en áreas de almacenamiento de granos y zonas rurales, recomendando la ventilación de espacios cerrados y el control de poblaciones de roedores para mitigar riesgos de otras enfermedades infectocontagiosas.