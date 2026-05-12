Santo Domingo.- Lo que inició como una cena de reconocimiento para la artista Chabelly terminó convirtiéndose en un tenso enfrentamiento entre los comunicadores Joseph Cáceres y Jesús Nova, luego de una discusión ocurrida durante una grabación.

El incidente se produjo tras unas declaraciones ofrecidas por Nova, quien cuestionó la falta de apoyo hacia figuras artísticas en el país y lanzó fuertes críticas contra sectores de la comunicación dominicana.

Durante su intervención, el comunicador calificó a República Dominicana como un “país de hipócritas, mentirosos y gente estúpida”, además de asegurar que muchos comunicadores actúan por intereses económicos y no por convicción.

En el video se observa cómo de forma inmediata, Cáceres reacciona molesto y ofensivo alegando una supuesta referencia a Acroarte, cosa que Nova negó.

La situación derivó en un intercambio acalorado entre ambos presentadores, en medio de la actividad realizada en un estudio de grabación y ante la presencia de varias personas.

Captura de pantalla del momento en que Joseph Cáceres insulta a Jesús Nova, causando un enfrentamiento entre ambos. Captura de pantalla del momento en que Joseph Cáceres y Jesús Nova casi se van a los golpes.

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Nova responde

Posteriormente, Jesús Nova habló vía telefónica en el programa Esto No es Radio, donde ofreció su versión de los hechos y negó haber agredido físicamente a Joseph Cáceres.

“Y de forma agresiva poniéndome los dedos en la cara prácticamente. Entonces, mi reacción pienso que es una reacción que cualquier persona hubiese tenido”, expresó al rechazar la versión de que él inició la agresión.

“No es verdad que yo lo agredí, no es verdad que yo lo golpeé, no es cierto. Ni lo golpearía”, afirmó.

El comunicador sostuvo que fue Joseph Cáceres quien primero lo insultó y le faltó al respeto durante la discusión.

“Quien me insultó, quien me faltó al respeto, quien dijo de todo fue él, no soy yo”, manifestó.

Asimismo, defendió su derecho a expresar opiniones distintas sin que eso provoque conflictos personales.

“Hay demasiada gente que no quiere respetar la opinión del otro. Yo tengo que respetar tu opinión, pero tú no respetas la mía”, señaló. “Si usted dice algo y yo respondo de otra manera porque tengo otro criterio, eso no tiene que llevarnos a nosotros al insulto ni a la falta de respeto”, agregó.