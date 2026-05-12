Entre los partidos mayoritarios de República Dominicana, el de la Liberación Dominicana (PLD) es el único que presenta crecimiento en la simpatía de los votantes, según resultados de la encuesta publicada hoy por Gallup-Diario Libre.

En el 2025, esa misma encuestadora colocaba al actual partido de Gobierno, el Partido Revolucionario Moderno (PRM), con una simpatía de 43.8%. Sin embargo, en el mismo renglón, en la reciente encuesta, esa organización política se desploma al 30.4%.

En cuanto al partido Fuerza del Pueblo, bajó de 27.8% a 19.6% en el último año.

Sube PLD

Respecto al PLD, la encuestadora Gallup, lo colocaba el pasado año con un 14.8% de simpatía, mientras que la reciente medición le otorga un 19.5%, por lo que el partido morado es el único que presenta un crecimiento en simpatía ciudadana.

El expresidente Danilo Medina durante una asamblea del PLD.

Hay segunda vuelta

Según los resultados de la referida encuesta, ninguna organización política en la República Dominicana posee actualmente el respaldo necesario para asegurar un triunfo en primera vuelta.

El estudio destaca que el 23.5 % de los consultados manifiesta no identificarse con ningún partido político.