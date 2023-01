Denuncia es víctima de «campaña sucia» por parte de mafia

SANTO DOMINGO. – El abogado Amadeo Peralta denunció que se gesta una «campaña sucia» en su contra, por parte de una mafia peligrosa, a la cual ha denunciado por obtener títulos y deslindes de manera fraudulenta en los terrenos de las playas de Punta Rucia y La Ensenada, en el municipio de Villa Isabela, en Puerto Plata, que podrían hasta atentar con su vida, por los tentáculos que tienen si el Ministerio Publico, no actúa con prontitud.

Peralta manifestó que esta mafia está compuesta por un diputado de Santiago, así como abogados, agrimensores, notarios, policías, quienes con la ayuda de empleados del Instituto Agrario Dominicano (IAD) y del Registro de títulos del Distrito Nacional y de Puerto Plata, se apropiaron de manera fraudulenta de los terrenos y residencias en dichos lugares.

Sostiene el abogado, que “Desde hace un tiempo ha venido denunciando de manera responsable que en Punta Rucia y en la playa La Ensenada funciona un cartel inmobiliario, cometiendo fraudes peor que el de Bahía de las Águilas, he sido un abogado con la valentía suficiente y necesaria para enfrentar a esa banda y denunciar lo que está pasando. Es responsabilidad de las autoridades que ya investigaron ese fraude que procedan en consecuencia.

Puedes leer: Suprema suspende condena a abogado

Como abogado estoy siendo víctima de una campaña sucia por parte del diputado que dirige esa banda que consigue los títulos y deslindes de manera fraudulenta” y que se deslindaron sin que nadie lo sepa la playa La Ensenada, en contubernio con empleados de la Direccion Nacional de Mensuras Catastrales, Departamento Central, adscritos a los departamentos de Cartografía y de revisión, sin que hasta la fecha exista consecuencias.

El abogado dijo que agrimensores designados por el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, (Codia), como por varios procuradores generales adscritos a la Procuraduría General de la República (PGR), concluyeron la investigación sobre el fraude que se realiza en los terrenos de la playa La Ensenada y Punta Rucia identificados como la parcela No 10-D, del Distrito Catastral No 2, Puerto Plata y todas sus resultantes y ambas instituciones determinaron que “los títulos y deslindes provienen de un fraude documental muy grave y que tanto la sociedad FRANASIL, S.R.L, el señor Abraham Selman Hasbun, junto al diputado Gregorio Domínguez, Víctor Sadhala Ovalles, Jesús del Carmen Méndez, Gary Rafael Pagan, entre otros junto al agrimensor Segundo Antonio Brito Marte, deben ser investigados y establecer responsabilidades sobre ellos, como autores del fraude, basados en nuestra investigación técnicas y profesionales”.

“Hago un llamado de atención a Participación Ciudadana, a la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), al presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Constitucional y a la procuradora General de la República que los grupos criminales no deben prevalecer en el país. Cualquier cosa que me suceda responsabilizo a las autoridades por permitir que esa banda consiga cualquier tipo de sentencia o resolución que les beneficie a base de títulos obtenidos de manera fraudulenta. Ya la Procuraduría General de la República concluyó con la investigación y ha determinado que hay un fraude”, manifestó el abogado.

El jurista asegura que miembros de esta banda participaron en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) ofreciendo terrenos con títulos fraudulentos de Punta Rucia a extranjeros con la finalidad de engañarlos. “Si este caso no tuviese méritos no lo estuviera denunciando, nos hemos negado a unirnos a esa banda” y por eso los ataques que contra mi hacen.

Peralta denunció que al igual que otras personas fue víctima de esta mafia, tras comprar unos terrenos y pensar que obtuvo el título original en Punta Rucia y ahora resulta que tiene títulos deslindados, que a simple vista parecen reales, están asentados en el registro de títulos, pero son los mismos títulos que tienen los que han estafado, ya que provienen de un fraude y advierte que todo el que haya comprado uno de esos títulos no compro nada, lo jodieron.

“Hoy esa banda me persigue para que no hable, para que me calle. Por eso, le digo a las autoridades del país al Ministerio Público, a la Judicatura, que en Punta Rucia se obtienen títulos de manera fraudulenta y a los dueños reales de viviendas, esta banda les ponen querellas y a otros los desalojan, con los mismos títulos fraudulentos. La seguridad jurídica no tendrá descanso mientras esa banda siga operando y las autoridades no se dispongan a desmantelarla”, sostuvo.

Peralta agregó que “la campaña sucia que están llevando en mi contra la vamos a soportar porque la verdad es una sola y tiene que prevalecer, hagan lo que hagan todo saldrá a la luz”.