Día Inaugural entre cambios y retos en GL

Un cambio importante en la forma en que se juega Major League Baseball. Ya era hora también.

Aaron Judge apuntando a su propio récord de jonrones, Shohei Ohtani marcando tendencia con cada lanzamiento y swing, Dusty Baker tratando de ganar otro anillo de Serie Mundial.

All-Stars en diferentes lugares, un nuevo concepto de programación en el que cada equipo se enfrenta a los 29 oponentes.

Si parece que estas tramas son de una película, me viene a la mente «Everything Everywhere All at Once», es verdad.

El día de apertura es hoy jueves y la lista completa incluye juegos en el Dodger Stadium, Fenway Park, Wrigley Field y Yankee Stadium. Y buenas noticias para los fanáticos: no hay pronóstico de nieve en ninguno de ellos.



Tic tac

Manny Machado cometió la primera violación del reloj de lanzamiento en los entrenamientos de primavera y fue una molestia. Un juego entre los Bravos y los Medias Rojas terminó en una llamada de reloj y fue una novedad.

Lo más probable es que, si Max Scherzer o Nolan Arenado o alguna otra estrella intensa se agota en un punto clave, podría volverse nuclear.

Shohei Ohtani

Pero MLB se dio cuenta de que tenía que hacer algo para eliminar todos los períodos muertos cuando no pasaba absolutamente nada. Bueno, a excepción de los bateadores que ajustan sus guantes de bateo o los lanzadores que tocan la goma. Entonces, con los juegos que se prolongan rutinariamente durante más de tres horas, la desaceleración se está acelerando.

El deporte que nunca tuvo reloj de repente los tiene por todo el parque. Gerrit Cole, Max Fried y el resto de los lanzadores tienen 15 segundos para lanzar sin nadie en base, 20 segundos con corredores en base. Vladimir Guerero Jr., Mookie Betts y los bateadores deben estar listos.

Los resultados iniciales fueron buenos, los juegos de entrenamiento de primavera duraron casi media hora menos este año. Pero recuerda, eso fue en Clearwater, Tempe y Lakeland; podría ser muy diferente, especialmente al principio de la temporada, cuando los árbitros comienzan a señalarse las muñecas en Busch Stadium, Camden Yards y Petco Park.



Muy cambiante

El campeón de jonrones de la Liga Nacional, Kyle Schwarber, el Jugador Más Valioso de la Serie Mundial 2020, Corey Seager, y un grupo de zurdos deberían beneficiarse enormement de este cambio de reglas.

Juegos de hoy

1:05 PM Atlanta en Washington

1:05 PM San Francisco en New York

2:10 PM Orioles en Boston

2:20 PM Milwaukee en Chicago

3:10 PM Detroit en Tampa Bay

4:05 PM Philadelphia en Texas

4:10 PM Minnesota en Kansas City

4:10 PM New York en Miami

4:10 PM Pittsburgh en Cincinnati

4:10 PM Toronto en St. Louis

7:00 PM Chicago en Houston

9:40 PM Colorado en San Diego

10:07 PM Los Angeles en Oakland

10:10 PM Arizona en Los Angeles

10:10 PM Cleveland en Seattle

BEN WALKER

AP