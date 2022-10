Dice el reto para lograr una transformación digital es la ejecución

Santo Domingo.- El viceministro de Agenda Digital, del Ministerio de la Presidencia, José David Montilla, manifestó este miércoles que el gran reto para lograr una verdadera transformación digital en el país es llevar a cabo su ejecución.

Al participar del Almuerzo Semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio, Montilla explicó que son muchos los temas que deben ser manejados y verificados para poder implementar una estrategia de transformación digital nacional.

“Para la transformación digital lo primero que debemos estar seguros es que toda la parte gobernativa, jurídica de gobernanza existe y no sea una traba en el proceso”, acotó al destacar que República Dominicana ganó en primer lugar, entre mil proyectos participantes, como “Mejor estrategia de transformación digital” en la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información.

En ese sentido, sostuvo que una transformación digital no se logra en cuatro años, por lo que lo correcto es trabajar políticas públicas que sirvan de estrategia nacional a corto, mediano y largo plazo.

José David Montilla, viceministro de Agenda Digital, del Ministerio de la Presidencia.

Precisó que, la agenda de transformación digital no solo se concentra en gobierno, porque también es país motivo por el que llamó al sector privado y al sector académico a desempeñar sus roles en este aspecto.

“La agenda digital mira gobernanza y marco gobernativo, conectividad y acceso, gobierno digital, educación y capacidades digitales, economía digital, innovación tecnológica y ciberseguridad”, detalló.

Ciberseguridad

Ante la alta incidencia de la tecnología en la vida cotidiana los últimos años, se ha hecho necesario conocer los riesgos que se corre al compartir información personal, por lo que el viceministro aseguró que, la ciber seguridad es un tema de todos.

“A mayor nivel de conectividad y acceso, mayor nivel de exposición de nuestro ciber espacio y el de los nuestros”, precisó al destacar que se hace vital el generar conciencia al respeto ya que no basta con desplegar sistemas y protección si no hay conciencia.

“Ya no es tanto protegerme para que no me tumben es garantizar que no estén dentro de mi red consumiendo o alterando información”, dijo Montilla.

Destacó que, en el portal del Centro Nacional de Ciberseguridad (CNCS) los ciudadanos pueden verificar si su correo ha sido expuesto en bases de datos donde se publican las contraseñas, así también comprobar si sus contraseñas o dirección IP de su casa o trabajo han sido violentadas.