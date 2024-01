Dice hay amenazas, censuras, llamadas y autocensura en medios comunicación

El secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, Charlie Mariotti, aseguró que “aquí hay una percepción comprada con los cuantiosos recursos que gasta el gobierno en los medios de comunicación y la publicación de encuestas” para crear en el imaginario de la gente que el partido oficial ganará fácilmente los comicios del presente año.

“Debemos establecer políticas públicas que nos lleven a que el sector privado poderoso y fuerte capaz de ser el principal inversionista en colocación de publicidad en medios de comunicación tradicionales y digitales para que no vivamos lo que estamos viviendo hoy, la censura, amenazas, las llamadas telefónicas, la autocensura, y el miedo a perder ingresos” lamentó Mariotti al ser entrevistado en el programa D´AGENDA.

Agregó que en la colocación de pautas publicitarias hay una proporción de 10 a 1, es decir, cuando el sector privado coloca una publicidad en un medio tradicional o digital, el gobierno la pauta hasta diez veces.

“Entonces, cuando usted ve una información con el titular principal de su portada diciendo que el gobierno va a donar medicamentos a pacientes diabéticos e hipertensos, y luego la oposición demuestra que eso es un engaño, porque ya existe, dichos medios no la destacan en la misma magnitud y, si no fuera por las plataformas digitales, nadie se hubiese entero de la respuesta dada a la versión del oficialismo” se quejó.

“sí, aquí hay una percepción comprada”, dijo el secretario general del PLD quien además calificó como una tomadura de pelo el decreto emitido por el presidente Luis Abinader para regular la publicidad estatal.

Secretario general del PLD: “Predominantemente la narcopolítica está en el Partido Revolucionario Moderno”

Mariotti dijo que es predominantemente, la narcopolítica está del lado del Partido Revolucionario Moderno, y fustigó que al exdiputado Miguel Gutiérrez, quien pactó una condena de 65 meses con las autoridades norteamericanas, se le haya querido vincular con el PLD.

Recordó que hay varios diputados del partido oficialista que están siendo procesados en los tribunales por sus supuestos vínculos con el crimen del narcotráfico.

Mariotti reconoció que a cualquier entidad política, empresa, familia, o en cualquier espacio de la vida, entra un narcotraficante, un delincuente, pedófilo o violador.

Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D´AGENDA que cada domingo se difunde por Telesistema canal 11 y TV Quisqueya para los Estados Unidos, el exsenador de la provincia de Monte Plata enfatizó que el PLD rechazó muchas personas para posibles candidaturas por informaciones de que no andaban en buenos pasos.

Agregó que tener a dos dirigentes siendo procesados en los Estados Unidos y otro prófugo vinculado al caso Falcón, da una idea de por dónde andan las relaciones de sujetos vinculados a la narcopolítica.

“Que el PLD se estaba diputando a Miguel Gutiérrez, no es verdad, nosotros rechazamos mucha gente, a cualquier entidad política, honestamente, a cualquier empresa, familia, espacio de la vida, entra un narcotraficante, un delincuente, un pedófilo, un violador, un misógino; ahora, cuando usted tiene dos en Estados Unidos, un cabecilla de un tal caso Falcón prófugo, de qué lado están”, insistió Charlie Mariotti.

El alto dirigente de la organización opositora reiteró que, “están, evidentemente, del lado del Partido Revolucionario Moderno”.

El secretario general del Partido de la Liberación Dominicana también criticó que, a esta altura de juego, las autoridades competentes no le hayan informado al país sobre las muertes de tres militares adscritos a la Dirección Nacional de Control de Drogas, quienes perdieron la vida a manos de agentes de la Dirección de Inteligencia Criminal de la Policía Nacional.

“El tema reciente, Dicrim-DNCD, todavía el país no tiene una pre-versión, no estamos hablando de perversión, todavía no hay una versión del Ministerio Público”, recalcó.

Otro tema que preocupa al PLD es el de la seguridad, y en ese sentido Mariotti mencionó el caso de Nagua donde tres personas fueron acribillados a balazos cuando se encontraban en el interior de un vehículo.

Lamentó que las autoridades persecutoras no muestren el mismo nivel de dinamismo para esclarecer esos hechos, como si actuaron en la persecución de exfuncionarios y dirigentes del PLD, entre ellos su pasado candidato presidencial Gonzalo Castillo, quien fue apresado sin dilación y con premura, porque la intención era destruir a esa organización política.

Crítica gobierno tuviera que retornar diálogo abandonó con Haití por razones electoral sin ningún resultado

Fuera por razones políticas electoral que el presidente Luis Abinader suspendió las conversaciones con Haití, y dispuso el cierre y militarización de la frontera sin conseguir el objetivo de que el vecino país detuviera la construcción del canal, y ahora tiene que volver a la mesa del diálogo, de acuerdo con Charlie Mariotti

“Qué logramos, bueno, un discurso rimbombante, defensor de la soberanía, de las provincias fronterizas, en fin, promotor y defensor de las leyes migratoria y de su debido cumplimiento, ese fue el discurso, cerré la frontera, y construí el muro, terminamos cerrando las puertas a nuestro segundo socio comercial, en un año que se habla que las exportaciones cayeron en un 15%”, deploró el secretario general del PLD.

Mariotti denunció que mientras se mantuvo el cierre de la franja fronteriza abrieron como ocho mercados informales, en los cuales a comerciantes de la zona le fue muy bien porque en ese tiempo monopolizaron el comercio entre ambos países.

“En el fondo era quitarle el discurso Abel Martínez, como eso le estaba dando resultados al candidato del PLD había que tumbarle el discurso, se trató de una recomendación de sus asesores”, dijo el secretario general del PLD en entrevista en el programa D´Agenda.

En otro orden, el dirigente opositor censuró que el gobierno que preside Luis Abinader va rumbo a los U$40 mil millones de dólares en préstamos con muy pocas ejecutorias que justifiquen esa voluminosa deuda.

También criticó que este gobierno no haya concluido la construcción de la Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar, ni las cárceles de Las Parras donde trasladarán los reclusos de La victoria, así como la que se está edificando en Pedro Corto de San Juan de la Maguana.