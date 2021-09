Dicen quitar subsidio a luz quebraría negocios

Amplio malestar ha desatado en la población el anuncio del Gobierno de eliminar gradualmente el subsidio al consumo de energía eléctrica a la población más vulnerable económicamente.

Para comerciantes y amas de casa, el incremento en la tariga eléctrica sería catastrófico para los sectores productivos, especialmente los más empobrecidos.

Fernando Uribe, incomodo relata cómo ha visto disminuir su negocio que se encuentra al bode de la quiebra, en el sector Villa Juana, del Distrito Nacional, por la inestabilidad de precios.

Cabizbajo, reprendió el cambio con el que soñaba para lograr un mejor país, que a estaba azotado por la corrupción y la impunidad; pero que ahora tiene el agravante de la carestía de precios.

Consideró que las autoridades desde que asumieron el Gobierno, no dejan de latiguear al pueblo, que suplica «no continuar cargando con más impuestos y abaratar los precios de los alimentos y otros servicios».

Durante su momento de «rabia» instó al presidente Luis Abinader a dejar de improvisar o renunciar del cargo, si no puede mantener estable los precios, especialmente la factura eléctrica.

«De 9,500 pesos que pagaba, ayer me llegó el recibo de la luz de 17,700 pesos y todos los días suben precios y nada de bajar… ya no sé qué hacer porque con tantos aumentos he tenido que endeudarme, cosas que no hacía años», precisó.

Uribe agregó: «Estamos de brazos atados. Yo voté porque quería un cambio, pero para bien no para mal”.

Asimismo, sentenció que «si esto sigue así no voy a tener más remedio que cerrar porque ya estoy prácticamente en quiebra con tantos aumentos y ahora nos salen con volver a subir la factura eléctrica».

Mientras que el señor Ángel Peña repudió tajantemente las pretensiones de continuar aumentando los precios de la tarifa eléctrica al considerar que no aguantan más la situación.

«Esto está muy crítico, no lo aguanta nadie; de hecho está viniendo cara la factura de la energía eléctrica, este país va a haber necesidad de cerrarlo si siguen con ese festival de aumento de precios en detrimento de nosotros los pobres», afirmó.

«De 8,000 pesos que pagaba, ayer me llegó la factura de energía eléctrica de 14,600 pesos, cosa que no se justifica; este país vamos a tener que dejárselo al Gobierno del Cambio», puntualizó Ángel Peña.

El propietario del Consorcio Díaz Santana que se dedica a la exportación de Neumáticos, Ricky Díaz Santana, aseguró que los precios de las ventas de gomas y aros de vehículos se han disparado debido a nuevos impuestos aduanales.

Ricky Díaz Santana

Precisó: «Nosotros vamos a tener que hacer algo porque no es posible que la factura eléctrica siga subiendo porque la verdad vamos a tener que irnos a sentar para la casa y dejar este negocio».

Para Joselin Núñez, residente en Villa Consuelo, el impacto de aumento en la tarifa eléctrica será devastador para las pequeñas y medianas empresas, azotadas por los estragos de la pandemia.

«Nosotros los que tenemos negocitos no aguantamos más impuestos, teníamos más de un año cerrados y desde la apertura todos los productos se han disparo y ahora la luz», recalcó la propietaria de un salón en el referido sector.

La peluquera Rosalinda Polanco, propietaria de un pequeño negocio en Villas Agrícolas, dijo que el pueblo no aguanta más presión; “todo está caro, el costo de la vida ha aumentado y también van aumentar la luz y más con la tanda de apagones.

Un apunte

Apagones

Pese a que el gobierno ha dispuesto desmontar el subsidio eléctrico y la facturación se mantiene aumentando de precios, en diversos sectores han arreciado los apagones lo que ha generado malestar en la población que clama del presidente Luis Abinader intervenir para solucionar el problema.